Nueva Producción Musical del venezolano Douglas Josué

Douglas Josue es un artista venezolano radicado en Ecuador y llega este 2020 a la palestra musical con su disco La Estampida, esta propuesta presente sonidos de rock frescos definidos y únicos.

Sus canciones nos conectan con esas emociones febriles de relaciones imposibles e intensas, claramente es un rockero romántico, que pretende conquistar corazones de los amantes de la buena música.

Musicalmente el disco La Estampida es una madurez en el músico desde el año 2007 que materializó su primera placa. En su segunda placa La Estampida, nos presenta 7 temas en donde recorre los estilos rock, punk, funk, pop integrando sonidos electrónicos.

La producción de la Estampida fue realizada en su totalidad por el mismo artista Douglas Josué, quien escribió, compuso y masterizo todo el disco en Alexa Studio.

Tema promocional del Disco.

Como todo disco, cuenta con un sencillo promocional, y para La Estampida, el artista escogió Punto Sur, un tema que relata una relación de amistad en que ambos estaban enamorados pero ninguno de los dos sabía y cuando el chico decide contarlo , la muchacha se va del país, básicamente es un tema de despedida.

Redes Sociales

Para seguir a Douglas Josué , podemos hacerlo a través de sus redes sociales

Twitter @douglasjosue

Instagram/ @douglasjosuemusic

Un poco sobre su formación…

Douglas Josué nace el 27 de Marzo de 1982. A los 12 años se forma musicalmente en el Ateneo de Los Teques Estado Miranda, allí aprendió a tocar instrumentos criollos como el Cuatro.

Luego inicia estudios de guitarra clásica española, y en el año 2001 crea su primera banda llamada Plexo Zolar con corte Punk . Grabo con esta agrupación un video que se difundió en aquel entonces en la pantalla nacional de Puma TV televisora de talentos venezolanos de Caracas.

En el 2010 Volvió a intentar con la formación de otra banda llamada Los Extraños Incidentes y para el año 2007 Graba de forma homónima su primera placa discográfica titulada «Vuelvo a Brillar» en donde en 7 temas logra reflejar su propio estilo fresco de hacer Rock.