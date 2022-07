Nueva serie con las mejores recetas de la chef mexicana Zahie Téllez en El Gourmet

BOGOTA, COLOMBIA.-

En el mes de julio, la reconocida chef Zahie Téllez está de regreso a la pantalla de El Gourmet con una nueva serie: “Las mejores recetas de Zahie”, con episodios dedicados a dar vida a sus mejores platos y creaciones. En Colombia se pueden disfrutar de los episodios de estreno de lunes a viernes a las 9:00 pm.

Si de nostalgia se trata, Zahie nos llevará por un viaje gastronómico lleno de recuerdos y una selección de sus recetas más queridas para disfrutar con familia y amigos.

A lo largo de 22 episodios, Zahie compartirá sus mejores tesoros de la cocina, aquellos que forman parte de su esencia y pasión, mismos que la llevaron a consagrarse como una destacada y reconocida chef. Realizará un recorrido por la cocina libanesa, italiana, francesa y mexicana, con una amplia variedad de delicias para agasajar a la familia y a los amigos con su legado culinario.

Con el particular carisma que la caracteriza para explicar cada receta, en algunos episodios se hará acompañar en su cocina de invitados muy especiales como su mejor amiga Perla, su hermano Namen, su hijo Mariano y sus primos Namen y Samira, así como colegas muy estimados como la galardonada chef tabasqueña Lupita Vidal, el chef e investigador gastronómico Ricardo Muñoz y el chef regiomontano Carlos Leal quienes también compartirán emotivos y divertidos momentos mientras ayudan a Zahie con los platillos.

“Las mejores recetas de Zahie” mostrará cómo preparar desde unas costillas de cerdo en adobo, hasta un filete Wellington o una cena navideña completa. También, un clásico libanés como el pollo Zhatar, pay de dátil y los dedos de novia, o delicias de la cocina mediterránea francesa como la sopa pistou o unas albóndigas a la italiana. No podían faltar los tradicionales platillos de su natal Mazatlán como el caldo de pescado o unas tostadas de mariscos, entre otros platillos.

El Gourmet puede verse en Colombia por Claro (SD 404; HD 662), Directv (SD 232; HD 1232), Movistar (SD 371; HD 850) y Tigo/Une (69).