Alerta! Nueva Variante Hindú Delta Plus,con mayor transmisibilidad, se aferra más a los pulmones, y no responder a los anticuerpos

La Nueva Variante Hindú Delta Plus, con mayor transmisibilidad, se aferra más a los pulmone, y no responder a los anticuerpos.

Mientras la variante india (conocida oficialmente como Delta por la OMS) se expande por el mundo y da lugar a nuevos brotes incluso en países que avanzan rápidamente en la vacunación, una nueva variante de preocupación basada en Delta fue identificada en el país subcontinental:

Se trata de Delta Plus (AY.1),una variante identificada a mediados de abril en los estados de Maharashtra, Kerala y Madhya Pradesh, en el centro del país.

La principal mutación de Delta Plus radica en la proteína s en forma de espiga y se conoce como K417N, una característica compartida tanto con la variante Delta, como con la Beta (sudafricana). Este cambio hace que posea una mayor resistencia a los anticuerpos, aseguró el Ministerio de Salud de la India.

El Ministro de Salud de India presentó a Delta Plus como variante de preocupación, debido a que los primeros análisis de INSACOG (institución india creada en diciembre de 2020 para realizar un seguimiento y vigilancia epidemiológica de SARS-CoV-2) muestran tres características que podrían provocar un brote descontrolado del virus: posee una mayor transmisibilidad, se une más poderosamente a las células pulmonares y tiene el potencial para disminuir la respuesta a los anticuerpos monoclonales que la combaten.

La variante Delta fue identificada por primera vez en India en octubre de 2020. Y aunque aún hacen falta estudios concluyentes, la principal hipótesis es que su rápida expansión fue la causante de la segunda ola de COVID-19 en India a principios de mayo de 2021, que desbordó los hospitales y provocó hasta 400 mil casos nuevos y 4 mil decesos diarios.

Mientras la variante Delta original está presente en al menos 80 países y es la principal causa de nuevos brotes incluso en poblaciones mayormente vacunadas como Australia e Israel, la presencia de Delta Plus ha sido notificada en al menos 9 países: Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Suiza, Japón, Polonia, Nepal, Rusia y China.

No obstante, aún hacen falta más estudios para saber a ciencia cierta las características de Delta Plus y su posible incidencia en el curso de la pandemia a nivel mundial.

