Nueva versión de “La bella y la bestia” de estreno en Colombia por Europa Europa

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La miniserie se estrena el jueves 14 de julio a las 8:00 pm

En el mes de julio, Europa Europa presenta “La bella y la bestia”, una reinterpretación de uno de los cuentos de hadas más queridos de todos los tiempos, que combina romance y tensión, aventura y misterio en una historia fascinante y atemporal. Se podrá ver en Colombia este jueves 14 de julio a 8:00 pm

“La bella y la bestia” está ambientada en la Francia del siglo XVIII. El príncipe León es un hombre cruel y tiránico que se divierte de manera violenta y que ha llevado al hambre al pueblo que rodea su castillo. A este castillo entrará a trabajar Bella, quien se caracteriza por su bondad de espíritu y su buena voluntad. Su padre, el comerciante Maurice, debe saldar su deuda con el príncipe. Bella se ofrecerá como sirvienta de León para ayudar a su padre.

Para recrear la Francia de finales del siglo XVIII, la producción se trasladó a escenarios naturales y urbanos del Piamonte italiano, destacando entre sus localizaciones el castillo Masino, o la Villa della Regina, residencias de la casa real de Saboya.

La miniserie cuenta con 2 capítulos y es una coproducción italoespañola, filmada íntegramente en inglés. El canal de televisión Europa Europa puede verse en Colombia por Directv (1515), y Movistar (411).