Nueva York, EE.UU.: La Gran Manzana en Navidad

Tradición Navideña en Nueva York

La Navidad en Nueva York es una experiencia única, llena de luces, música y una energía contagiosa. La ciudad se adorna con miles de luces, los escaparates de las tiendas se convierten en verdaderas obras de arte y las calles se llenan de alegría. Una de las tradiciones más emblemáticas es el encendido del árbol de Navidad en el Rockefeller Center, un evento que marca el inicio oficial de la temporada festiva.

Atracciones Principales en Navidad

Rockefeller Center: El árbol de Navidad más famoso del mundo se encuentra aquí. Además, podrás disfrutar de la pista de hielo al aire libre y de las tiendas y restaurantes que rodean el centro.

El árbol de Navidad más famoso del mundo se encuentra aquí. Además, podrás disfrutar de la pista de hielo al aire libre y de las tiendas y restaurantes que rodean el centro. Dyker Heights: Este barrio de Brooklyn es famoso por sus decoraciones navideñas excesivamente exuberantes. Las casas se transforman en auténticas obras de arte luminosas.

Este barrio de Brooklyn es famoso por sus decoraciones navideñas excesivamente exuberantes. Las casas se transforman en auténticas obras de arte luminosas. Fifth Avenue: Los grandes almacenes de la Quinta Avenida, como Macy’s y Saks Fifth Avenue, crean escaparates navideños espectaculares.

Los grandes almacenes de la Quinta Avenida, como Macy’s y Saks Fifth Avenue, crean escaparates navideños espectaculares. Bryant Park: Este parque alberga un mercado navideño encantador, una pista de hielo gratuita y diversas actividades para todas las edades.

Este parque alberga un mercado navideño encantador, una pista de hielo gratuita y diversas actividades para todas las edades. Radio City Music Hall: El espectáculo navideño de las Rockettes es un clásico que no te puedes perder.

Eventos Especiales Navideños

Desfile de Macy’s: Uno de los desfiles navideños más famosos del mundo, con gigantescos globos y carrozas.

Uno de los desfiles navideños más famosos del mundo, con gigantescos globos y carrozas. Conciertos de Navidad: Se celebran numerosos conciertos navideños en iglesias, catedrales y salas de conciertos.

Se celebran numerosos conciertos navideños en iglesias, catedrales y salas de conciertos. Espectáculos de Broadway: Muchos espectáculos de Broadway tienen temáticas navideñas.

Muchos espectáculos de Broadway tienen temáticas navideñas. Mercados navideños: Además de Bryant Park, hay otros mercados navideños en diferentes barrios de la ciudad.

Gastronomía Navideña

Apple Pie: La tarta de manzana es un postre clásico de la Navidad estadounidense.

La tarta de manzana es un postre clásico de la Navidad estadounidense. Eggnog: Una bebida cremosa a base de leche, huevos y especias.

Una bebida cremosa a base de leche, huevos y especias. Turrón: Aunque es originario de España, el turrón se ha popularizado en Estados Unidos y se puede encontrar en muchas tiendas durante la Navidad.

Alojamiento en Navidad

La demanda de alojamiento en Nueva York durante la Navidad es muy alta, por lo que es recomendable reservar con anticipación. La ciudad ofrece una amplia variedad de opciones, desde hoteles de lujo hasta hostels.

Transporte en Navidad

Metro: La forma más rápida y eficiente de moverse por la ciudad.

La forma más rápida y eficiente de moverse por la ciudad. Autobuses: Cubren una amplia red de rutas.

Cubren una amplia red de rutas. Taxis: Cómodos pero pueden ser caros.

Cómodos pero pueden ser caros. A pie: Muchas de las atracciones turísticas de Manhattan se encuentran a poca distancia a pie.

Recomendaciones de Restaurantes

Katz’s Delicatessen: Un clásico neoyorquino famoso por sus sándwiches de pastrami.

Un clásico neoyorquino famoso por sus sándwiches de pastrami. Peter Luger Steak House: Un steakhouse de alta gama con una larga tradición.

Un steakhouse de alta gama con una larga tradición. Russ & Daughters: Una delicatessen judía que ofrece bagels, salmón ahumado y otros productos típicos.

Actividades para Niños

The American Museum of Natural History: Un museo de historia natural con exhibiciones interactivas y un planetario.

Un museo de historia natural con exhibiciones interactivas y un planetario. Central Park Zoo: Un zoológico ubicado en el corazón de Central Park.

Un zoológico ubicado en el corazón de Central Park. Times Square: Un lugar lleno de luces y energía, perfecto para los más pequeños.

Cómo Llegar a Nueva York

Nueva York cuenta con tres aeropuertos internacionales: John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty. La forma más rápida y cómoda de llegar a la ciudad es en avión. También puedes llegar a Nueva York en tren desde otras ciudades de Estados Unidos.

Nueva York, EE.UU.: La Gran Manzana en Navidad was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.