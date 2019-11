Nueva York Sin Salida, el nuevo Film de los hermanos Russo ¡ Llega a la Pantalla Grande !

Cines Unidos y MundoDPelicula presentan Nueva York Sin Salida (21 Bridges), un implacable thriller policial lleno de acción e intriga, detrás de una compleja historia emocional, protagonizada por Chadwick Boseman conocido por su papel en The Black Panther, quien encarna el papel de un detective cuya misión es proteger a la ciudad.

El filme que muestra la eficacia narrativa de un veterano de Hollywood, está dirigido por Brian Kirk, uno de los cerebros detrás de franquicias ganadoras de premios, como: The Game of Thrones, Dexter, Boardwalk Empire y Penny Dreadful, quien da el salto a la gran pantalla con esta cinta que, además es producida por los hermanos Russo,creadores de la saga más taquillera de todos los tiempos: Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

La película logra unir un reparto digno del reconocimiento de la crítica y de los fanáticos del suspenso de alto presupuesto, junto a Boseman, contaremos con las actuaciones de : Taylor Kitsch, J.K. Simmons, Sienna Miller, Stephan James y Keith David, quienes le harán sentir al espectador todos el suspenso el“contrarreloj” de hallar al asesino.

El detective Andre Davis, diseña un plan desesperado, pero ingenioso para cerrar por primera vez en la historia de Manhattan, todos los puentes que acceden a ella, para junto a su equipo, atrapar a los responsables de un robo de drogas que termina con una serie de asesinatos de policías, que oculta una gran red de conspiración, en la que tendrá que discernir entre aquellos a los que caza y los sospechosos que están tratando de cazarla a él.

Nueva York sin Salida, llegará a todas las salas de cine, de las principales ciudades del

país, el próximo 6 de diciembre.

