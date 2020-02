Nuevas estrategias del marketing en internet

El Marketing en Internet y sus fundamentos

La mercadotecnia online o marketing online es la disciplina en teoría y práctica que traslada los fundamentos de la mercadotecnia clásica a La Internet de tal manera que se pueden usar las herramientas disponibles en ella para promocionar productos y servicios, el plan de mercadotecnia es la guía a seguir para la promoción de los mismos.

Dentro del marketing online existen también diversas opciones y herramientas a utilizar para potenciar la estrategia principal que es llevar el mensaje del productor u oferente de servicios al los cliente finales, entre ellas podemos contemplar el Marketing vía email, el marketing de contenidos, el marketing en social networks , el SEO y el SEM, SEO interno y SEO externo respectivamente, el marketing a través de influencers, entre otras.

Por lo que en resumen el marketing online es una potente y muy actual herramienta que permite llevar al mundo digital lo que hasta ahora solo podíamos comunicar vía publicidad exterior, radio y tv; se utilizan todas las propiedades intrínsecas de La Internet, cómo lo son la movilidad, la ubicuidad y la economía en el costo de adquisición del cliente para poder lograr los resultados requeridos.

Aunado a esto, el marketing en internet mantiene en su estructura un flujo, definido por el usuario al ingresar en un sitio web y utilizar la interactividad del mismo y eso capta al usuario y lo convierte en un cliente potencial que de acuerdo a la estrategia de marketing trazada será una conversión o venta final exitosa. Pero también el marketing posee una funcionabilidad que permite que el flujo inicial no se rompa hasta lograrse la conversión o venta final.

Adicionalmente a esto se considera el feedback positivo del usuario cuando la estructura del sitio web admite las limitaciones tecnológicas existentes y logra que el usuario se mantenga más tiempo en el sitio y por consiguiente un flujo positivo más largo y extendiéndolo hasta la fidelización del mismo, es decir un lograr que el usuario vuelva al sitio de forma periódica.

Impacto social y comercial del marketing en internet

Estudios revelan que la mercadotécnia tanto clásica como en internet han ido evolucionando sus estrategias para adaptarse a las preferencias y deseos de los usuarios de tal manera que puedan subsistir al ritmo de los cambios tecnologícos que afectan tanto a la disciplina cómo al usuario final, tal es el caso que debido a la globlalización y ubicuidad de la información los gustos y tendencias de los usuarios a nivel mundial se homogenizan tan rápido como se viraliza un video en redes sociales de tal manera que la mercadotécnia tiene que ir respondiendo a la par de los mismos, buscando generar identidad en el usuario final, de tal manera que se puedan «satisfacer necesidades y deseos del consumidor».

El remarketing nuevas opciones para mejores resultados.

A raíz de todo lo anteriormente expresado, la dinámica de la sociedad hace que las herramientas tenga que evolucionar y adaptarse para poder satisfacer las necesidades del consumidor de acuerdo a su interacción con el medio donde el flujo de información subyace, de allí nace el remarketing, una estrategia que permite crear anuncios personalizados para usuarios que previamente han visitado un sitio web, usuario fidelizado o de retorno.

Entender de qué va esto, pasa por digerir el concepto de Cookies, que no son más que pequeños archivos que se guardan en el navegador del usuario a medida que avanza en su navegación en internet, el archivo va creando un historial de las preferencia de navegación del usuario que posteriormente se utiliza para mostrar publicidad relativa a dichas preferencias esto en la práctica es el remarketing ejemplos.

Entre las ventajas de esta estrategia tenemos la segmentación, mayor enfoque en los cliente, potenciación de marcas, anuncios más efectivos, informes de rendimiento más reales, etc.

