Nuevas opciones de Instagram en su versión web

La red social Instagram informó este martes 14 de enero que están introduciendo los Mensajes Directos (MD) en la versión web de forma experimental, por lo que ahora los usuarios podrán leer y escribir mensajes desde el ordenador.

Tal como han informado desde la cuenta de Twitter de Instagram, esta nueva función solo se trata de una prueba realizada por la aplicación propiedad de Facebook, ya que la función puede introducirse en la versión estable en el futuro, se señala en Listín Diario, citando a Europa Press.

La experiencia de la versión de Instagram desde la página web es casi idéntica que la del teléfono móvil. Se pueden crear chats de grupo o individuales desde la bandeja de MD o desde el propio perfil, confirmó la compañía a TechCrunch.

También se han incluido las funciones de doble clic para dar ‘Me gusta’ a un mensaje, compartir fotos o publicaciones desde el ordenador o ver cuántos mensajes hay en la barra de notificaciones de MD. No obstante, no será posible enviar videos ni guardar fotos.

Para poder recibir notificaciones de MD en el ordenador hay que habilitar las notificaciones para todo el sitio web.

