Nuevas protestas al Sur de Perú provocan al menos 17 muertos

Las protestas al Sur de Perú provocan al menos 17 muertos. Las mismas fueron originadas durante choques entre la policía y manifestantes que exigían la convocatoria de nuevas elecciones y la liberación del destituido exmandatario Pedro Castillo.

Ubicación de los hechos.

Los fallecimientos se produjeron cerca del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada en el departamento de Puno.

En un principio la Defensoría del Pueblo de Perú informó de 9 fallecidos, cifra que horas más tarde fue incrementada a 17.

Cantidad de muertos desde el inicio.

Con estas muertes aumentó a 39 el número de fallecidos durante las protestas desatadas en Perú desde la destitución y detención de Castillo, quien en la actualidad se encuentra en prisión bajo una orden de detención preventiva por 18 meses mientras enfrenta un juicio por el delito de rebelión.

Más muertes vinculadas a las protestas.

De acuerdo con datos oficiales, desde el inicio de la ola de protestas otras siete personas han muerto en accidentes de tránsito vinculados a bloqueos durante las manifestaciones.