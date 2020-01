Nuevas rutas de transporte en La curva de Molina funcionarán sin pasaje en efectivo

Tras anunciar la incorporación de nuevas unidades de Bus Maracaibo a 4 renovadas rutas de La curva de Molina, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, aseguró que están diseñando un mecanismo de pago del pasaje con tarjeta, para que el pueblo se quite el problema de pagar con efectivo.

Desde la intervenida curva de Molina, Casanova destacó que las rutas conectarán al oeste con el centro y otros lugares de la ciudad.

En ese sentido, explicó que se incorporarán autobuses a Ruta 2, la cual actualmente no cuenta con unidades, «esta ruta arrancará desde el distribuidor Antonio José de Sucre y llegará hasta la avenida Libertador con El Milagro, atravesará La Limpia hasta Tostadas El Reloj, cruza a la izquierda, conecta con 5 de Julio y recorre toda esta avenida» resaltó Casanova.

Otra ruta propuesta es Raúl Leoni (directo), que inicia en La Sibucara atravesaría la vía principal que conecta con El Marite, pasa por El Muro, La curva de Molina y llega al Centro Comercial Puente Cristal.

La tercera ruta sería una conexión de la ruta conocida como Curva-San Martín, que no llegará a La curva de Molina, sino que saldrá desde la intersección de la circunvalación 3 con la R, pasará por detrás del Iutm, saldrá por De Candido, toma La Limpia, 5 de Julio y llega a las Residencias San Martín en El Milagro.

La cuarta ruta sería Ruta 6, que saldría desde el barrio Guanipa Matos, pasando por la recuperada calle Cecilio Acosta y llegaría hasta lo que se conoce como Chichilo, en el centro de la ciudad.

Asimismo Casanova agregó que su meta para este año es incorporar para la capital zuliana 100 autobuses, y que el pasaje tendrá un precio intermedio, que permita mantener las unidades, «de nada sirve traer autobuses que se dañen a los 2 meses y que yo no tenga para ponerle un caucho».

Al respecto dijo que el pasaje sería adecuado a la realidad del usuario, pero también para poder mantener las unidades, «el pueblo entiende claramente esto… por eso creo que el pasaje que se cobraría estaría por el orden de los 7 mil bolívares».

Se estima que la activación de estas nuevas rutas puede iniciarse en los próximos meses. Además se cuenta con 34 nuevas unidades que están siendo reacondicionadas y se incorporarán en las mencionadas rutas.

Periodista: Luis Parra Oficina de Comunicación e Información

Nuevas rutas de transporte en La curva de Molina funcionarán sin pasaje en efectivo was last modified: by

En : Gobierno