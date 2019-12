El Puente sobre el Lago de Maracaibo tiene nuevas tarifas en Bolívares y aceptan dólares también!

Puente sobre el Lago de Maracaibo tiene nuevas tarifas en Bolívares pero aceptan dólares y pesos colombianos también, las nuevas tarifas que son las siguientes:

TIPO DE VEHICULO TARÍFA BS VEHÍCULO POR PUESTO EXONERADO VEHÍCULO LIVIANO 5.000,00 MOTOS MAYORES 500CC 5.000,00 MICROBUSES 50.000,00 BUSES 80.000,00 EXPRESOS 150.000,00 CAMIÓN 350 2 EJES 100.000,00 CAMIÓN 750 2 EJES 150.000,00 VEHÍCULOS PESADOS 3 Y 4 EJES 250.000,00 VEHÍCULOS PESADOS 5 EJES O MÁS 350.000,00

De acuerdo a los empleados consultados en el sitio: «Estamos recaudando en todas las divisas y billetes para aligerar el paso de los carros”, expresó Eric Quintero recaudador en el canal de Punta de Piedra en el Puente.»

Al Puente no se le nota un mantenimiento visible, hemos pasado por allí, y hasta hay juntas de expansión que no existen, otras están levantadas, y no hay un informe reciente sobre la corrosión y la confiabilidad de la estructura luego de los incendios que hubo a principios de 2019, pero tenemos nuevas tarifas..

Sobre el Puente sobre el Lago de Maracaibo, General en Jefe Rafael Urdaneta

El puente General Rafael Urdaneta, también localmente llamado puente sobre el Lago, es un puente que cruza la parte más angosta del lago de Maracaibo, en Zulia, en el noroeste de Venezuela, y conecta la ciudad de Maracaibo con el resto del país. Fue nombrado en honor del general Rafael Urdaneta, héroe zuliano de la independencia de Venezuela. Es de los más grandes del mundo en su tipo, el segundo más largo de América Latina, sólo después del Puente Río-Niterói en Brasil y ocupa el número 65 de los más largos en el mundo.

Diseñado por el ingeniero italiano Riccardo Morandi y posteriormente modificado por el Consorcio Puente Maracaibo «CPM» (Precomprimido C.A. venezolana 50% participación y líder, Wayss & Freytag A.G. y Julius Berger, Phillip Holtzman A.G. el otro 50%), fue construido en hormigón armado y pretensado, y tiene una longitud de 8678 m y 134 pilares. En su parte central el puente es del tipo atirantado; sus bases se encuentran ancladas en el fondo del lago de Maracaibo, a una profundidad de 60 metros (permite que embarcaciones de hasta 45 m de altura puedan pasar por debajo y tiene una luz de 235 m) y cuenta con dos carriles por sentido. Soporta un tráfico promedio de 45 mil vehículos diarios.

Este puente permitió unir ambas orillas del lago y conectar de manera expedita la ciudad de Maracaibo con el resto de Venezuela. Los proyectos iniciales para el puente fueron descartados pues se consideró que una estructura de metal requeriría mucho mantenimiento, dado el clima húmedo de la zona. Además de requerir poco mantenimiento, en Venezuela el cemento es un material menos costoso que el acero y mantendría los requerimientos estéticos de la obra.

Según la publicación oficial del Ministerio de Obras Públicas (MOP) 1962 y el libro El Puente Sobre El Lago de Maracaibo en Venezuela Bauverlag GmbH, Wiesbaden-Berlin (1962), se emplearon en su construcción 270 mil m³ de concreto, 35 660 m de pilotes de perforación, 27 170 m de pilotes de hinca de d=91.4 cm, 6260 m de pilotes de hinca 50/50 cm, 5000 t de cables de pretensado y 19 000 t de cabillas. Participaron 2600 personas. Comitente: República de Venezuela, MOP.- Proyecto: Prof Riccardo Morandi, posteriormente modificado por CPM.- Cálculos estáticos: Consorcio Puente Sobre el Lago en cooperación con el Prof Riccardo Morandi.- Inspección: Ministerio Obras Públicas Dr Miguel Gonzales Jaime Director.- Revision del Proyecto: Prof Dr F. Stussi, Prof G. Schnitter, Dr Paul Lustgarten (MOP).- Junta Directiva CPM: Dr Juan Otaola, Dr Oscar Benedetti, Sr Eugenio Tundisi por Venezuela;- Dpl Ing F. Sperber, Dr Ing Hermann Bay, Dpl Ing Hans Ramm por Alemania.- Director delegado especial y técnico: Dr Juan Otaola.- Director de obra: Dr Freddy Boulton y Dpl Ing Otto Starke.-

