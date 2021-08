Cosas que nunca debes colocar en tu curriculum

El curriculum vitae es nuestra carta de presentación, este breve documento tiene el poder de abrirnos o cerrarnos las puertas para obtener un trabajo.

En primera instancia, un CV debe de ser breve y conciso, y debe de cuidar mucho la ortografía, ya que una falta puede ser causa para no ser tomado en cuenta.

No obstante, existen otras cosas que uno debe de cuidar a la hora de redactar un CV, ya que cualquier falla puede ser perjudicial a la hora de tener una entrevista o, simplemente, a la hora de buscar un empleo.

1. Calificaciones y promedios de la escuela. A nadie le importa si tuvieron 9.9 o un simple 7 durante la primaria. Quienes agregan datos así de específicos lanzan por default un perfil muy cerrado. Además, de nada sirve tener puro 10, si no son personas creativas y competentes.

2. Estado civil. No tienen que especificar si están en unión libre, si tienen pareja o están divorciados. Realmente eso no es importante cuando se está hablando de capacidades laborales. Si anexan esta información al CV que sea como un dato extra y no como dato principal.

3. Pasatiempos. Si juegan tenis, practican yoga o tejen punto de cruz, es algo que tiene sin cuidado a su nuevo-probable-jefe. No confundan un CV con su perfil de Facebook. En cuestiones laborales interesa más la experiencia y los conocimientos, siempre es importante ver antes ejemplos-curriculum para tomar una decisión a la hora de colocar un skill u otro.

4. Palabras domingueras. No quieran quedar como literatos que manejan la lengua española a otros niveles si en realidad no lo hacen. Es muy fácil detectar quién sabe lo que dice y quién no.

5. Foto sexy. Siempre será mejor verle la cara a quien se presenta, que no saber ni cómo es. Está muy bien anexar una foto al CV. Sólo recuerden que la foto para pedir empleo no es la que tienen de perfil en Facebook.

6. Faltas de ortografía. Esto si es ponerse la soga al cuello. Si aspiran a ser contratados, una falta de ortografía podría echar por la borda toda su experiencia laboral, maestrías y doctorados. Lo primero y, lo más importante de un CV, es una redacción impecable.

7. Frases inseguras. No usen palabras como: “creo”, “tal vez”, “a ver qué sucede”, “más o menos”, “algo de experiencia”, “por ahí de”, “medio bueno para”, etc.

8. Idiomas al 10%. Si su manejo del francés es del 20%, mejor ni lo mencionen. Hablar el 10% de un idioma no representa ningún dato importante. Omítanlo y mencionen los que de verdad hablen a un nivel alto.

9. Cursos malucos. No quieran parecer los más competentes del mundo llenando de paja el CV: los cursos de pintura, cocina y temas muy específicos (que nada que ver) no cuentan. Tampoco anexen congresos a los que asistieron hace 10 años.

