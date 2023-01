Nuevo de eSports, Análisis en Tiempo Real.

Los fanáticos profesionales de los deportes electrónicos representan algunos de los fanáticos deportivos más apasionados, que siguen el desempeño de sus ídolos con una demanda de estadísticas y tendencias similar a la de los propios jugadores.

Dada la popularidad de los deportes electrónicos y el auge de las transmisiones de torneos, la necesidad de análisis antes y después de los partidos también se aplica a la forma en que los fanáticos ven y consumen estos juegos de ritmo rápido. SAP ha estado trabajando con equipos de deportes electrónicos, organizadores de torneos y emisoras en los últimos años para permitir el análisis en tiempo real en los deportes electrónicos.

SAP y la conocida empresa de desarrollo de juegos y medios digitales Valve han unido sus fuerzas para aprovechar los conocimientos en tiempo real para mejorar la experiencia de los fanáticos.

Como socio oficial de análisis en la nube del torneo The International 11 (TI 11), SAP está colaborando con Valve para automatizar y mejorar la integración de análisis avanzados en la transmisión en milisegundos antes y después de cada partido.

SAP y The International

“Cuando discutimos la necesidad y el deseo de mejorar las funciones de estadísticas de transmisión de The International, solo había un socio que creíamos que podía cumplir con el objetivo, y ese era SAP”, dijo Sarah Kneller, productora ejecutiva de Valve. “Con más de 2,7 millones de espectadores simultáneos máximos para The International 10, nuestra asociación con SAP nos permitirá llevar la transmisión de TI 11 al siguiente nivel para que nuestros fans la vean en todo el mundo”.

“Prosperar por la innovación constante es el núcleo de nuestro negocio en SAP y la razón por la que estamos activos en los deportes electrónicos. La asociación con Valve fue el siguiente paso lógico y estamos ansiosos por emplear las tecnologías de SAP que mejorarán y elevarán la experiencia de los fanáticos durante The International 11”, dijo Lars Lamadé, director de Patrocinios Globales de SAP. “Con todo el conocimiento que hemos acumulado en los últimos años en las retransmisiones de deportes electrónicos, añadiremos excelentes funciones para que la retransmisión de TI 11 sea lo más innovadora, envolvente y atractiva posible”.

Torneos con Análisis en Tiempo Real

Los ejemplos de información previa y posterior al partido disponibles para el equipo de transmisión incluyen la identificación del héroe más exitoso para un solo jugador dentro del torneo, capturando y comparando datos de victorias/derrotas para diferentes jugadores y calculando los promedios de varias métricas del torneo. , incluida la duración media de las partidas, los héroes únicos jugados, etc.

Capturar y compartir esta información es posible gracias a SAP HANA Cloud, que almacena datos de juegos y brinda acceso instantáneo a datos históricos de todos los partidos oficiales en los que compiten los jugadores de TI. SAP Business Technology Platform (SAP BTP) aloja la gestión de datos, el análisis, el desarrollo de aplicaciones y la integración de datos, procesando y analizando los datos para la transmisión en milisegundos. Gracias a las capacidades flexibles de modelado de datos de SAP HANA Cloud, los requisitos del torneo se pueden cumplir rápidamente.

“Valve se está asociando con SAP para mejorar la experiencia de los fanáticos del Dota 2 Championship, The International 11”, dijo JG Chirapurath, director de marketing y soluciones para SAP BTP en SAP. “Nuestras soluciones tecnológicas, SAP HANA Cloud y SAP BTP, les permiten obtener información valiosa sobre partidos, equipos y jugadores en función de datos y análisis en tiempo real. Esas ideas dan vida al juego y brindan una experiencia convincente a los fanáticos que lo ven en todo el mundo”.

Alistando Motores

A partir del lanzamiento de Dota 2 en 2013, Valve creó y organizó un torneo anual conocido como The International. Ahora en su undécima edición, The International 11 ha reunido a los mejores jugadores de Dota 2 del mundo en Singapur a lo largo de octubre para uno de los eventos de deportes electrónicos más prestigiosos del año. Esto también se refleja en el pool de precios, alcanzando los $40 millones en el último año.

La popularidad de The International no se puede subestimar: las finales del evento del año pasado llegaron a más de 2,7 millones de espectadores, estableciendo un nuevo récord de audiencia del torneo.

