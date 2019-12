MARACAIBO,VENEZUELA.- Un nuevo mega apagón se sucedió alrededor de las 11.43 am del lunes 02 de Diciembre en la zona de la ciudad más importante del occidente de Venezuela, Maracaibo.

Luego de fluctuaciones muy peligrosas, la energía eléctrica fue desapareciendo casi al mediodía del inicio de la primera semana de Diciembre de 2019 en la urbe marabina.

Cómo reportamos al momento, #Maracaibo, 11:50am del #02Dic, luego de un fuerte bajón con graves fluctuaciones se produce un #apagón que ha dejado a la ciudad sin fluido eléctrico. Se desconocen las causas por los momentos.. #Venezuela.

Cabe recordar que la zona involucrada mantiene durante todo el año temperaturas por encima de los 30 grados.

Hasta esta hora no hay un pronunciamiento oficial.

Actualización: 12:21pm, en algunos sectores usuarios reportan reposición del servicio con gran inestabilidad, indican que les da miedo encender los pocos electrodomésticos que les quedan en funcionamiento.

02Dic: Nuevo Mega Apagón deja sin electricidad a Maracaibo was last modified: by

En : Noticias Nacionales