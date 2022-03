Nuevo salario mínimo venezolano entrará en vigencia en la 2da quincena de marzo

El aumento del salario mínimo a medio petro entrará en vigencia después de este 15 de marzo, anunció la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez durante una reunión con directivos de la Central Bolivariana de Trabajadores.

El valor del Petro, según la página web oficial del criptoactivo Petro.gob.ve fue equivalente a 256,20 bolívares, de manera que el salario mínimo sería equivalente a 128,1 bolívares mensuales, que expresada en moneda estadounidense sería de 29,6 dólares; sin embargo, el decreto que debe aparecer muy pronto en Gaceta Oficial tiene que indicar cuál es la cotización considerada como oficial para establecer el ingreso básico.

La información suministrada por el canal de Telegram Patria Digital no aclara si el bono complementario o cestaticket no imputable a prestaciones de 45 bolívares – 10,4 dólares al tipo de cambio oficial- que el presidente Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a aprobar, también comenzará a pagarse a partir del 15 de marzo.

Por su parte, el presidente Maduro, durante una alocución sobre el desarrollo industrial, dijo que su objetivo es que salario mínimo supere los 300 dólares mensuales, pero advirtió que se debe hacer con base en un crecimiento real de la producción nacional.

Nuevo salario mínimo venezolano entrará en vigencia en la 2da quincena de marzo was last modified: by

En: Economía