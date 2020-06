Nuevo video revela cómo un policía apartaba a los testigos mientras el otro asesinaba a Floyd

Aparece un nuevo video que revela cómo un policía apartaba a los testigos mientras el otro asesinaba a Floyd.

Un nuevo video de la detención de George Floyd, publicado el 14 de junio por el abogado de la familia, muestra cómo el agente de la Policía de Mineápolis, Tou Thao, hace guardia sin inmutarse y aparta a los testigos, mientras su compañero, Derek Chauvin, está presionando el cuello del detenido con su rodilla.

«Esto es más que perturbador, incluso más difícil de ver que el primer video», describió Benjamin Crump la grabación, de casi 5 minutos, divulgada en su cuenta de Instagram. «¡Tou Thao hacía guardia mientras Derek Chauvin asesinaba a George Floyd … mientras que los testigos de la ejecución intentaron defender la justicia, intentando salvar la vida de George!».

Los testigos le pedían a Thao que interviniera y salvara la vida del detenido.

«¡Quítate de su cuello! No se está moviendo, hermano», repiten una y otra vez algunos testigos. «¿Vas a dejar que mate a ese hombre frente a ti?«, pregunta a Thao uno de los presentes. «Él es negro, no les importa», comenta otro.





