Experto afirma que un nuevo virus Aviar puede acabar con la mitad de los seres humanos

Experto pronostica un nuevo virus aviar que puede acabar con la mitad de los seres humanos y esto se debe a la forma en masa de la producción de pollos en las granjas automatizadas, que hacen crecer un pollo en un mes cuando de forma natural tarda tres meses en crecer, además de esto, los pollos apilados uno a otros, crecen y comen encima de su propio estiercol que está conformado por altas concentraciones de amoníaco esto, crea un caldo de cultivo para un nuevo virus que puede saltar a los humanos en cualquier momento.

El nutricionista estadounidense Michael Greger alerta sobre un hipotético virus que podría acabar con la vida de la mitad de la población mundial y que podría originarse a causa de la cría intensiva de pollos, según lo explica en su nuevo libro ‘Cómo sobrevivir a una pandemia’, informó International Business Times.

El experto argumenta que las gallinas viven en espacios muy reducidos y no pueden mover las alas, al tiempo que están expuestas a niveles de amoníaco de sus propias heces, lo que —asegura— es el ambiente perfecto para que el nuevo virus se propague.

«Cuantos más animales se apiñan, más giros puede dar el virus en la rueda de la ruleta, mientras se apuesta por el gran premio pandémico que puede estar oculto en el revestimiento de los pulmones de las gallinas», explica.

«Con pandemias que propagan de forma explosiva un virus de humano a humano, el problema nunca es si [puede ocurrir], sino cuándo», se lee en su libro.

