Nuggets, Raptors, Celtics y Kings siguen en la lucha por el liderato

La lucha por consolidar el liderato de división tuvo como protagonistas a los Nuggets de Denver y a los Raptors de Toronto que consiguieron sendas victorias importantes en la jornada de la NBA.

Por su parte, los Celtics de Boston no ceden tampoco y los Kings de Sacramento dieron la gran sorpresa al llevarse la victoria en el primer partido disputado en el Staples Center de Los Ángeles desde el fallecimiento, el pasado domingo, del exescolta Kobe Bryant, su hija Gianna de 13 años, y siete personas más que iban a bordo del helicóptero.

El pívot serbio Nikola Jokic aportó un doble-doble de 28 puntos, incluidos seis en los últimos dos minutos, 10 asistencias y cuatro rebotes que lo dejaron al frente del ataque de los Nuggets que vencieron por 106-100 a los Jazz de Utah y consolidaron su liderato de la División Noroeste.

A pesar de las bajas que siguen teniendo, los Nuggets han recuperado su mejor juego de equipo y en la segunda parte consiguieron la remontada y asegurar la victoria.

El equipo de Denver sigue con las bajas del base canadiense Jamal Murray (esguince en el tobillo izquierdo), el ala-pívot Paul Millsap (contusión en la rodilla izquierda), el alero Gary Harris (razones personales) y el pívot reserva Mason Plumlee (pie derecho).

El alero Will Barton anotó 18 puntos y acabó como segundo máximo encestador de los Nuggets, que tuvieron a cinco jugadores con números de dos dígitos.

Entre ellos al ala-pívot novato Michael Porter Jr., quien se convirtió en el sexto jugador de los Nuggets tras aportar un doble-doble de 12 puntos, 12 rebotes -10 defensivos-, dio dos asistencias, recuperó un balón y puso un tapón.

El base reserva Jordan Clarkson sumó 37 puntos para el Jazz en una noche en que el máximo anotador, el escolta Donovan Mitchell, cuatro en 1 de 12 lanzamientos de campo.

Mitchell, elegido también como reserva para el Partido de las Estrellas, en el que hará su debut, no anotó su primera canasta hasta que restaban 4:05 minutos para concluir el encuentro disputado en el Pepsi Center de Denver.

El pívot francés Rudy Gobert logró un doble-doble de 21 puntos y 11 rebotes pero no sirvió para evitar la tercera derrota consecutiva de los Jazz.

El ala-pívot español de origen congoleño Serge Ibaka, volvió a la titularidad en el puesto de su compatriota el pívot Marc Gasol, baja indefinida por lesión en el muslo izquierdo, y lideró el ataque balanceado y ganador de los Raptors de Toronto que se impusieron a domicilio por 109-115 a los Cavaliers de Cleveland.

Ibaka, que jugó su decimoquinto partido como titular, confirmó el gran momento de forma en el que se encuentra y ha sido clave para que los Raptors puedan concluir el mes de enero con marca ganadora, el vigésimo primero consecutivo que llevan los actuales campeones de liga.

El último mes de enero que los Raptors perdieron fue el de la temporada del 2016-17.

La aportación de Ibaka de 26 puntos en 33 minutos de acción fue la clave que ayudó a los Raptors (34-14) a consolidar su liderato en la División Atlántico y llegar al noveno triunfo consecutivo, empatados con los Bucks de Milwaukee (41-6) en la mejor racha ganadora que hay actualmente en la NBA.

Ibaka anotó 10 de 14 tiros de campo, incluidos tres de seis triples y 3-3 desde la línea de personal, además de capturar cuatro rebotes -tres defensivos-, dio una asistencia, recuperó un balón, puso un tapón y cometió dos faltas personales.

El base Kyle Lowry, quien fue elegido de nuevo al Partido de las Estrella como reserva de la Conferencia Este, llegará por sexta vez en su carrera al Fin de Semana de las Estrellas, aportó 23 puntos como segundo máximo encestador de los Raptors.

El alero Gordon Hayward anotó 25 puntos y los Celtics vencieron con facilidad por 119-104 a los Warriors de Golden State, en una noche de homenaje a Bryant.

El base escolta Marcus Smart agregó 21 puntos, anotando 17 en la segunda mitad, y el alero Jayson Tatum, quien fue nombrado a su primer equipo All-Star antes del partido, regresó a la alineación después de perderse tres encuentros con una distensión en la ingle derecha.

Tatum, un seguidor de Bryant cuando era niño, terminó con 20 puntos en 24 minutos y ayudó a los Celtics a lograr el quinto triunfo en los últimos seis partidos disputados.

Tatum, con 21 años y 333 días, el segundo jugador más joven en la historia de los Celtics que llega al Partido de las Estrellas, se unió al base Kemba Walker, elegido titular la pasada semana, como los representantes del equipo de Boston.

El base De’Aaron Fox aportó 34 puntos y los Kings se impusieron a domicilio por 103-124 a Los Angeles Clippers, sin el alero estrella Kawi Leonard, al controlar mejor las emociones en el Staples Center.

Fox y los Kings jugaron su mejor partido de la temporada al establecer marca de equipo con 21 triples.

En otros resultados de la jornada, Atlanta ganó 127-117 a Filadelfia y Washington se impuso 121-107 a Charlotte.

