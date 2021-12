Numasbala: música para viajar por infinitos universos sonoros

Numasbala es una nave espacial que viaja entre diferentes galaxias en donde, dependiendo el viaje y la travesía, se montan y se bajan tripulantes. Creada en 2007 por su capitán Fabio Montenegro, conocido entre galaxias como Capitán Placer (alusión al fenómeno cósmico de la existencia a través del placer de ser), esta nave ha tenido varias paradas y momentos: ‘Cloud talk’ (2009), ‘A ver’ (2012), ‘Operación conexión’ (2014), ‘Mapas perdidos’ (2016), ‘La radio intergaláctica’ (2021-22).

La intención de su propuesta musical se basa en cuatro pilares fundamentales: Expresar, comunicar, compartir y aprender. Su música tiene la intención de hacer sentir al oyente emociones y pensamientos intensos, llevarlo a un viaje a través de la imaginación y acompañarlo en el camino.

«Con nuestras canciones nos preguntamos muchas cosas, algunas veces encontramos respuestas y otras tan solo son hipótesis. Nuestro mensaje invita a respirar con calma, a ser uno mismo, a disfrutar el momento y a ser amables con el entorno», comenta Numasbala.

‘No quiero soltarte’ es su más reciente sencillo, una canción con un sentimiento de liberación que habla de la curiosidad y la tensión que existe en el borde entre el saber y el no saber. Algunas cosas es mejor no saberlas por más que se quiera. Es una canción de amor, de relaciones de pareja. El tema explora guitarras distorsionadas y atmosféricas, voces espaciales y un bajo con distorsión bien punk. Tiene una estética grunge y lo fi moderna. Una nueva propuesta de rock en español.

«El video tiene una sensación de ritmo única. Salió a partir de una improvisación en un jam filmado en Bodega 17. Luego, aprovechando la energía, se bailó y se montó bici en el mismo lugar. Fue dirigido por Karen Castelblanco y editado por Tiffany Mangulabnan», agrega.

Otro de sus sencillos recientes es ‘Parecemos’, una canción de amor cósmico. Amor y romanticismo entre dos personas (las bellezas y dificultades de una relación). También hace alusión a la relación que existe entre el uno y el todo. La canción toca el tema de la dualidad de los polos, los extremos, la impermanencia, la fugacidad y fragilidad de la vida, la suerte de encontrarse y la gratitud. La inevitable despedida y la calma en aceptar la vida y sus maneras. El video es una descripción de lo anterior representado en un baile.

«Con estas dos canciones enviamos un mensaje de unidad. Estamos aquí, vivos, sacando música, mostrando cómo vemos y vivimos el mundo. Reflejando nuestras experiencias y vivencias, nuestra humanidad, retos, sueños y exploraciones como personas y artistas», puntualiza Numasbala.

Estos sencillos harán parte del disco ‘La radio intergaláctica’ que saldrá a finales de diciembre. Es una producción que aborda un salpicón cósmico de sabores y sonidos.

Según Numasbala, «es nuestro disco más ecléctico hasta el momento. Reggae, punk, afrobeat, jazz, cumbia, canción latinoamericana, hip hop y rock».

Es importante que las personas se den la oportunidad de conocer y descubrir Numasbala porque la música sana, alegra, enseña, acompaña, motiva, explora, juega, inspira y calma.

«Con Numasbala hacemos música sincera y de corazón. Le metemos mucho amor, trabajo y cariño a nuestras exploraciones y composiciones al igual que a la interpretación y siento que esto hace que el escuche el proyecto podrá conectarse de una manera sincera y profunda», concluye la banda.

Diego Armando Báez Peña

Periodista

