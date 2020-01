Nunca falta un loco! Atrapó un mero gigante de 50 años de edad en peligro de extinción solo para selfiar

Un hombre en Florida, EEUU, Atrapó un mero gigante de 50 años en peligro de extinción solo para alardear de su «proeza» selfiendo con sus amigos. Un pez que pesaba 158 kilos fue pescado en el suroeste de Florida, dijo la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) en Facebook.

El enorme pez, identificado como un mero de Varsovia, fue capturado con un anzuelo y una línea el 29 de diciembre a unos 180 metros de profundidad, según el Instituto de Investigación de Pesca y Vida Silvestre de la FWC.

Las fotos compartidas por el FWC en Facebook muestran al pez colgado con un hombre de pie a su lado.

“Los biólogos estimaron que la edad de este pez era de 50 años, por lo que esta es la muestra más antigua recolectada para nuestro programa de envejecimiento”, dijo el FWC. “La adquisición del otolito de este pez fue extremadamente valiosa ya que las muestras de peces más grandes y más viejos son inusuales”.

Los otolitos son las estructuras duras ubicadas detrás del cerebro de los peces óseos, según la FWC. Ayudan a los peces a escuchar, mantener el equilibrio y orientarse.

Los científicos usan la estructura de crecimiento de los otolitos para estimar la edad de un pez.

Los meros de Varsovia pueden crecer hasta una longitud de 2,2 metros y un peso de 263 kilos. El récord del más grande capturado en Florida es de casi 200 kilos.

