Obras de la Alcaldía en estación de bombeo norte mejorarán frecuencia de agua a 200 mil maracaiberos

Trabajos de mantenimiento correctivo ejecutados por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo en la Estación de Agua Potable Norte, ubicado en la parroquia Raúl Leoni, mejorará la frecuencia de agua de al menos 200 mil habitantes de diversos sectores de la ciudad.

El director municipal de Aguas, Richard Guanipa, manifestó que las obras, que forman parte del plan de la Alcaldía dirigido a reforzar el servicio hídrico, se desarrollan en conjunto con la Hidrológica del Lago (Hidrolago), la Gobernación de Zulia y el Ministerio para las Aguas.

Detalló que los sectores favorecidos con estos trabajos, pertenecen a las parroquias Francisco Eugenio Bustamante, Raúl Leoni, Juana de Ávila y Coquivacoa.

Explicó que los trabajos están relacionados con mantenimiento correctivo, limpieza y adecuación de las áreas y en el tanque de compensación, cuya capacidad es de 34 mil metros cúbicos, equivalentes a 34 millones de litros de agua, que apoyará en gran medida la frecuencia del servicio en diversos sectores pertenecientes a las mencionadas parroquias.

El titular municipal de Aguas en un breve balance, sostuvo que la pasada semana se logró avanzar en trabajos de corrección de fugas, así en la revisión y mantenimiento de válvulas en varios sectores de las 18 parroquias maracaiberas.

«Seguimos llevando soluciones estructurales en todo lo concerniente a servicios públicos, con especial énfasis en el agua potable, como lo ha direccionado el alcalde bolivariano Willy Casanova, con la misión de brindar el buen vivir a todos los habitantes de la ciudad», agregó.

