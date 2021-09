Obregon es premiado por la SAE en Europa y adelanta su nuevo single

El artista venezolano Obregon celebra su galardón como “Best Music Business Project” en los SAE Spain Creative Media Awards 2021, una de las premiaciones más prestigiosas para músicos en el continente europeo.

Obtener este trofeo para Obregon, ha sido sinónimo de creer sin límites y abrir grandes posibilidades a su internacionalización de la mano con The Orchard y Red Music, que pertenece a las filas de Sony Music Global. Del mismo modo, trabaja para obtener nuevas nominaciones en otras regiones por este reconocimiento.

“Ser reconocido por la academia SAE, me ha inspirado a seguir mi labor de inspirar para proyectar mi esencia a través de tres minutos de buena música”, asegura el novel cantante.

El crecimiento y talento de Obregon ha sido indetenible, colándose entre los talentos venezolanos más influyentes en España. Así lo demostró en su último sencillo “Mejor Amiga”, que supera desde su lanzamiento más de 150 mil visitas en su canal de YouTube.

Obregon se encuentra en este momento en su país natal luego de dos años de ausencia para cumplir compromisos laborales y, asimismo, crear, unir y compartir junto a otros artistas nacionales. Además, está preparando una extensa agenda de promoción en los medios de comunicación de diferentes países como Argentina, USA, Ecuador, Colombia, El Salvador, entre otros.

Como productor, compositor y cantante, ha logrado colaboraciones junto a Micro TDH en “Quiero demostrarte” y superar, más de dieciocho millones de reproducciones en plataformas digitales a nivel global.

En su estancia en Madrid, ha logrado plasmar entre sus melodías y letras, la cultura musical española y afianzando en estudio nexos con intérpretes de dicha ciudad para en el futuro preparar algún tema juntos.

“Quieres más”, “Nos vamos”, “Quédate” y “No te voy a esperar”, han formado parte del repertorio de canciones que lo han puesto en lo alto de la palestra musical.

Próximamente anunciará el lanzamiento de su nuevo sencillo “Ella”, al mejor estilo pop latino con influencias caribeñas y guitarras españolas, contando entre versos una historia romántica grabada en la ciudad donde radica, Madrid y adelanta, una colaboración junto a un cantante colombiano de renombre.

