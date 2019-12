Observatorio de Prisiones en Venezuela: 60 por ciento de privados de libertad mueren de tuberculosis

Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó este jueves que el 2019 fue un año de enfermedades y desnutrición en las cárceles venezolanas.

Las condiciones de los centros penitenciarios son precarias, entre sobrepoblación y retraso en los procesos legales ya es común las enfermedades, y según investigaciones del OVP del primer trimestre de este año, el 60% de la población reclusa estaba muriendo por tuberculosis.

“El custodio se infecta, el policía que está cuidando también, esto es altamente contagioso, es una cadena”, sentenció.

Muchas prisiones se encuentran sobrepobladas en el país, una de las razones que expone Girón es la comprar del “kit” para que los prisioneros sean trasladados a la sede que los jueces le asignan.

“El día que salga el traslado al preso, los familiares tienen que comprar el kit, eso cuesta por lo mínimo 1.500.000 bolívares”, expresó la experta durante entrevista por Vivo Play.

Según sus declaraciones los presos sólo deben ser detenidos por 72 horas en los calabozos policiales y luego deben ser llevados a juicio donde un juez determina la sede en la que se cumplirá la condena.

“Tenemos dos ministerios uno que está cuidando preso y el otro que no da los cupos para que estos presos penados cumplan… manifiestan que los familiares de los penados deben comprar un kit para que pase a un centro penitenciario”.

Los problemas de sobrepoblación son comunes en cárceles policiales un ejemplo claro es la Zona 7 en Boleíta donde la capacidad es para 200 personas y existe una población de alrededor de 1000 reclusos, creando muy malas condiciones de salubridad y calidad de vida.

“Tenemos personas allí que están penadas hace más de tres años y están en calabozos policiales”, agregó.

En : Noticias Nacionales