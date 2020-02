Observatorio Venezolano de Servicios Públicos presentó los resultados del 4to trimestre del 2019

Un nuevo sondeo aplicado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) durante el mes de diciembre a 6 mil 193 venezolanos ubicados en diez principales ciudades del país, reflejó cómo percibió la ciudadanía el desempeño de los servicios públicos al cierre del pasado año. De acuerdo con los datos obtenidos, se pudo observar que servicios como el agua potable y la energía eléctrica continúan reportando importantes índices de valoración negativa en torno a su desempeño (agua potable 65,9% y energía eléctrica 58,8%). Sin embargo, es preciso destacar que a pesar de los valores obtenidos el servicio de electricidad reportó una leve mejora en su prestación, así como también el servicio de gas doméstico en la distribución de bombonas.

En esta oportunidad, los resultados -correspondientes al cuarto trimestre del año 2019-, contemplan la evaluación de tres ciudades adicionales como es el caso de Barinas, Porlamar y Punto Fijo, además de los centros urbanos evaluados periódicamente (San Cristóbal, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar). En total fueron analizados 27 municipios del territorio nacional, donde se estudiaron variables como acceso, calidad y frecuencia de los diferentes servicios básicos, entre otros indicadores de interés.

Según los datos, el acceso formal al servicio de agua potable por tuberías se ubicó en esta oportunidad en 91,8% de manera general, siendo los casos más destacables la ciudad de San Cristóbal con 97,1% y Caracas con 95,6%. En lo que respecta a la valoración de calidad, la ciudad de Punto Fijo reportó el más alto índice de apreciación negativa con 93,9% y, por su parte, en San Cristóbal se obtuvo el más bajo índice de esta valoración (23,3%), ubicándose la capital tachirense como la ciudad donde mejor se percibe el suministro de agua por parte de sus habitantes.

De acuerdo con los resultados, solo un 16,7% de los encuestados manifestó contar con suministro continúo de agua en sus hogares, y casi 40% señaló recibir el recurso de una a cuatro veces por semana. De frente a este indicador, se pudo conocer que 93,7% de los ciudadanos almacena agua en su vivienda, reportándose el más alto índice de esta práctica en las ciudades de Porlamar, Maracaibo y Punto Fijo, cuyas ciudades reportaron en mayor medida que tienen agua almacenada para soportar más de cinco días, de ausencia del recurso, con 74,6%, 62,6% y 62,5%, respectivamente.

Además, ante la pregunta ¿Qué hace para obtener agua cuando no se recibe el servicio en su hogar?, se evidencia que los venezolanos optan por diferentes medidas para suministrarse del recurso. En sus repuestas resalta que 23,7% lo obtiene a través de camiones cisterna, repuntando Maracaibo como la ciudad con el mayor índice en esta alternativa con 55,5%. También destaca que, de manera general, 19,5% de los ciudadanos recurre al acarreo o traslado del recurso desde otros puntos ajenos a su vivienda como medida para abastecerse, sea este la casa de un amigo, familiar, u otro lugar. Un 34% indicó recorrer hasta más de un kilómetro de distancia en la búsqueda de agua potable.

En lo que respecta al servicio de energía eléctrica, también se reportó un alto porcentaje de usuarios insatisfechos con su calidad. El 58,8% de la muestra total opinó negativamente sobre su desempeño, repuntando San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto con los índices más altos de esta apreciación (81,0%, 80,5% y 77,2%, respectivamente). Por su parte, la ciudad de Caracas -a juicio de los ciudadanos-reportó el mejor comportamiento, con solo 29,3% de valoración negativa.

Sin embargo, es importante destacar que, al comparar el porcentaje general obtenido en las siete ciudades periódicamente analizadas por el OVSP, se reporta una leve mejora en la percepción de calidad de 3,5 puntos porcentuales, pasando de 61% en septiembre de 2019 a 57,5% un trimestre después.

En lo que respecta a la frecuencia en las interrupciones del servicio eléctrico, el 40% de la muestra indicó que registra apagones en su hogar todos los días, y un 19,2% de este porcentaje aseguró que las faltas se generan varias veces al día. Solo 20% manifestó que “casi nunca” padece interrupciones, siendo Caracas la ciudad que reportó el índice más alto en esta respuesta con 52%

Servicio de gas doméstico reportó mejora en la distribución

Específicamente, un 94,3% de los consultados afirmó que utiliza gas en su hogar como medida para cocinar sus alimentos. De este grupo, 92,6% indicó que utiliza la modalidad de bombona o cilindro de gas, alternativa que reporta mayores dificultades en su obtención según se ha observado en diferentes mediciones. Asimismo, del porcentaje que afirmó depender de la adquisición de cilindros, 31,9% manifestó que no le llega el recurso a su comunidad, siendo Ciudad Bolívar el centro urbano que reportó mayor afectación con 61,2%.

A pesar de las dificultades notorias en la distribución del servicio, es preciso destacar que se registró una mejora importante en algunas de las ciudades evaluadas previamente. El índice de usuarios que afirmó no recibir el cilindro en su lugar de residencia disminuyó en menor o mayor porcentaje en todas las siete ciudades medidas en anteriores trimestres. La ciudad de Barquisimeto, por ejemplo, reportó el mayor índice de mejora pasando de 43,4% a 21,8% y San Cristóbal pasó de 59,9% a 45,4%. Valencia, por su parte, continúa siendo un ejemplo importante de esta mejora evidenciada en los últimos trimestres, en esta oportunidad en particular pasó de 26,6% de usuarios que señalaron no recibir el recurso en su comunidad a 13,4%.

¿Qué dicen los ciudadanos sobre los servicios de telecomunicaciones?

En términos generales la telefonía móvil (servicio de llamadas) tiene una percepción de calidad por parte de los usuarios que alcanza el 57,1% de opiniones positivas. En este sentido, la más baja valoración del servicio telefonía móvil se observa en las ciudades de Punto Fijo y Barcelona con 52,2% y 54,4%, respectivamente.

En contraste, el servicio de internet móvil (servicio de datos móviles) fue calificado por los usuarios con solo 43,1% de apreciación positiva, obteniéndose las más bajas valoraciones del desempeño del servicio en la ciudad de Barinas con 36,5%, seguida por Ciudad Bolívar y Valencia con 38,8% y 40,7%, respectivamente.

En cuanto al servicio de internet hogar, su acceso para esta oportunidad se ubica en 36,9% tomando en cuenta los valores obtenidos en 10 de las principales ciudades del país. La ciudad de San Cristóbal reportó el mayor índice de conexión con 58,3%.

Aseo urbano: el servicio mejor calificado por los usuarios

En el caso particular del servicio de aseo urbano, una vez más se ubica como el mejor valorado por los venezolanos, 62,2% de la muestra manifestó su satisfacción con la prestación de la recolección de desechos sólidos, siendo las ciudades con mejor percepción en torno a esta tendencia Porlamar y Punto Fijo con 83,9% y 71,7% de valoraciones positivas, respectivamente. A estas dos ciudades le sigue Valencia con 64,5% de apreciación positiva. Por su parte, San Cristóbal reportó los peores índices de calificación, con solo 46,1% de opiniones positivas.

Datos específicos de la frecuencia con la que se recibe el servicio revelan que 60% de los ciudadanos cuenta con el servicio de recolección de uno a cinco días. De este grupo un 27,8% señaló que recibe el servicio al menos una vez por semana.

Los nuevos hallazgos fueron divulgados en rueda de prensa realizada este miércoles 5 de febrero. Sin embargo, la organización continúa su proceso de difusión en próximos foros y encuentros. Los detalles de siguientes actividades y datos obtenidos en los diferentes estudios, están disponibles para consulta ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @observatoriovsp.

Caracas, 05 de febrero de 2020

