Ocupante presenta ‘Ocelote’, una canción raizal y psicodélica

‘Ocelote’ es perfecta para cargarse de energía, de fiesta, para nutrirse de raíces colombianas y latinoamericanas, para bailar y desinhibirse en un carro, en la sala de la casa o en una discoteca.

Ocupante es el proyecto musical en dúo del vocalista y compositor Andrés Suárez y el productor e instrumentista Andrés Morales, quienes logran su identidad sonora indie neotropical al navegar por diferentes universos sonoros musicales como el indie rock, synth pop, indie pop, chill hop y fusiones de percusiones con raíces afro y latinoamericanas.

La intención de su propuesta musical es crear un viaje sonoro, una experiencia que inspire y emocione, que invite al movimiento, a la energía y la reflexión. En resumen, música que se sienta y se experimente a profundidad; por medio de diferentes influencias sonoras que fusionan estéticas y géneros, pero con paletas definidas.

«A través de nuestras canciones queremos enviar un mensaje de vivir más livianos y conscientes, disfrutar de la vida y los diferentes estados emocionales que experimentamos en ciertos momentos, reconociendo la complejidad de las emociones y encontrando belleza en cada experiencia», comenta Ocupante. «Nuestras influencias musicales pasan por la escuela del rock e indie rock, así como artistas conocedores de la síntesis y los sonidos electrónicos elaborados. Hemos explorado con percusiones afro y del folclor colombiano», agrega el dúo.

‘Ocelote’ es el nuevo lanzamiento de Ocupante, remake de ‘Ocelote’ (Felino), una canción que mantiene la esencia respecto a la original, se basa en su mitología y en cómo se relaciona este animal astuto e imponente con la naturaleza. A nivel sonoro, mantiene su color, pero adaptando un beat más pegajoso fusionado con cumbia psicodélica.

«‘Ocelote’ es una exploración sonora que, a pesar de tener una estructura ternaria extraña, contiene mucha riqueza sonora, sonidos étnicos de nuestra cultura latinoamericana y fiesta psicodélica», enfatiza Ocupante.

‘Ocelote’ de Ocupante es un remake que parte de una relación entre Lucas Burgos (La Otra Esquina) y Monstruos del Mañana durante Fimpro 2021, quienes les permitieron trabajar con una de sus canciones. Poseen una propuesta muy firme de su cultura mexicana y qué decir de Lucas quien es un MC con una línea poética fuerte, perfecta para la construcción de esta canción.

‘Ocelote’ es la tercera canción del EP ‘Raizal’ de Ocupante compuesto de 3 canciones. En este trabajo el dúo explora las raíces colombianas de los litorales pacífico y atlántico, fusionando su concepto indietronic con dichos sonidos étnicos. En sus letras, el oyente se encontrará con historias de cotidianidad, relaciones, amores y desamores.

Ocupante hace parte de Grabaciones Tierranegra, un sello de músicas alternativas colombianas de la ciudad de Medellín con sonidos que van desde el folclor colombiano hasta las músicas electrónicas. El sello lleva desde 2015 publicando constantemente discos de diversos artistas y desarrollando proyectos como La Siembra (2023) con canciones de artistas colombianos alternativos inspiradas en la naturaleza y el medio ambiente.

Según Ocupante, «Este año estamos fortaleciendo el live set y seguimos enfocados en los lanzamientos, insumos iniciales para la posterior creación sonora en la que estamos centrados».

«Nuestras expectativas están dirigidas a dar a conocer un sonido que se transforma, pero que al mismo tiempo es atemporal, buscando que las personas se dejen ocupar con nuestra sonoridad y letras, que sean también ocupantes de nuestro viaje y descubran la calidad y diversidad musical que tiene Colombia para ofrecerles», concluye el dúo.

