El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) reactiva para esta semana de flexibilización la atención presencial de usuarios en todas sus sedes regionales, con el fin de prestar el servicio de Registro y Regularización de Vehículos. La institución de transporte en cumplimiento a lo anunciado por el Gobierno Nacional, se encuentra laborando en todos los estados, cumpliendo con las medidas de bioseguridad necesarias para la prevención del Covid – 19.

La atención es desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los usuarios podrán acudir a realizar sus trámites vehiculares, recordando que debe hacer la solicitud por la página web y cancelar mediante la banca En Línea, para así solo consignar la documentación requerida, junto a la Planilla Única de Trámite.

Para ingresar a cualquiera de las oficinas regionales del INTT los ciudadanos deben seguir las instrucciones dadas por el personal, para el mantenimiento del distanciamiento social.

Estas labores se llevan a cabo por instrucciones del presidente Nicolás Maduro y siguiendo lineamientos del Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ing. Hipólito Abreu, impulsando las políticas de la Gran Misión Transporte Venezuela, garante de la movilidad de todo el pueblo venezolano.

NOTA DE PRENSA INTT

Oficinas del INTT atienden usuarios durante la primera semana flexible de enero was last modified: by

Temas relacionados:

En : Trámites