Olga Tañón bate su propio récord y sube al primer lugar con “Vuela muy alto”

CARACAS, VENEZUELA.- El regreso musical de Olga Tañón a Venezuela ha sido todo un suceso. Luego de algunos años ausente del mercado nacional, la cantante puertorriqueña se dispuso a reconquistar al público criollo y con esa firme intención se lanzó, de nuevo, al ruedo con el tema “Vuelamuy alto”, que, con la velocidad de un rayo, se enganchó en la preferencia de todos sus seguidores.

Con la fuerza vocal de la llamada “Mujer de fuego”, dicho tema versionado a ritmo de merengue, se metió duro en todas las emisoras radiales del país, hasta ocupar el primer lugar de la cartelera musical de todo el continente. Bate así, Olga Tañón, su propio récord pues los elevados niveles de difusión alcanzados con “Vuela muy alto” han superado el éxito obtenido con otras canciones de su conocido y variado repertorio.

La versión en merengue de “Vuela muy alto”, se caracteriza por la potencia interpretativa de la cantante boricua, e interesantes fusiones musicales que le dan un “nuevo aire”. Su autor es el compositor Fabio Alonso Salgado, y fue popularizado en el año 2002 por Jerry Rivera como una salsa rítmica. Esta versión toma un nuevo giro, logrado a través de una fusión de castañuelas y guitarra española. Fue producido por la misma artista en combinación con Eliot Mago D’ Oz y Billy Denizard.

“Este tema es muy significativo porque es un tema super famoso y conocido en versión salsa. Gracias Jerry Rivera, tener la oportunidad de producirlo en merengue fue un reto, pero estoy segura que alcance las expectativas. Le prometí a mi fanaticada que produciría más música que nunca, y este es solo principio I’M BACK”, manifestó la Tañón en sus redes sociales, tras el lanzamiento de “Vuela muy alto”.

De esa manera, Olga Tañón le da continuidad al éxito internacional de su más reciente hit titulado “Ojaláremix”, en el que estuvo acompañada del cantante Nacho, sobrepasando los 9 millones de impresiones en Tik-tok y teniendo presencia en más de 9 mil Playlist en Spotify. “Vuela muy alto” llegó en el momento perfecto, ratificando, una vez más, el arrase indiscutible que en la masa tiene la cantante nacida en Santurce.

El tema se estrenó con un atractivo video, producido por María de los Ángeles Martínez y Kevin Garcés, dirigido por Andrés Ricaurte y Billy Denizard. Fue grabado en Medellín, Colombia. Y está disponible en todas las plataformas digitales,

“Bandolero”, “Mi eterno amor secreto”, “Muchacho malo”, “Es mentiroso”, uno de sus más sonados temas, recientemente grabado que en una nueva versión, “Cómo olvidar”, “Todo lo que sube baja” y un largo etcétera de canciones pegadas en las radio emisoras continentales, conforman parte de los logros profesionales, alcanzados por la popular artista nacida, quien a partir de 1984, con su voz de mezzosoprano, se convirtió en fina exponente del pop latino, la balada romántica y el merengue, siendo el ritmo dominicano el que mayores triunfos le ha dado durante su exitosa trayectoria profesional, hasta ser hoy un verdadero icono de la música caribeña.

Vale destacar que Olga Tañón se prepara para reencontrarse con el público venezolano el próximo 1ro de octubre, bajo la cúpula del Poliedro de Caracas. Su anunciado concierto va en vías de convertirse en el “taquillazo” del año, pues agotó la primera etapa de ventas, según información suministrada por la empresa Entertainment Group y Prodec, que la traen de vuelta al país. La convocatoria para el regreso de “La mujer de fuego”, ha rebasado todas las expectativas, ya que desde que el pasado 9 de junio, se abrió la taquilla, ésta comenzó a moverse aceleradamente, hasta que el “sould out” anunció el cierre correspondiente al 50% del total de los tickets vendidos.