Olga Tañón estrena la versión 2022 de su éxito mundial “Es Mentiroso”

La multipremiada “reina” del género tropical Olga Tañón (@olgatanonofficial), presenta una nueva versión de su éxito mundial “Es mentiroso”, conservando la melodía del merengue como la base del tema, pero, con la adición de sonidos modernos y un coro “jocoso” que le dan una “nueva vida” a este exitazo de La Tañón.

La 6 veces ganadora de los Premios Grammys, continúa enamorando a su público con su premisa “I’m Back” y ¡de qué manera! La voz femenina que ha sido durante años la líder del género tropical ante el mundo, les regala a sus fanáticos una nueva versión de su hit internacional “Es mentiroso”. Originalmente, la canción formó parte de la producción discográfica “Siente El Amor”, convirtiéndose a su vez en uno de los temas más reconocidos de “La mujer de fuego” a nivel mundial y que, además, se convirtió en un himno al empoderamiento femenino.

Hoy, “Es mentiroso nueva versión 2022” renace con nuevos sonidos, nuevo arreglo musical y nuevas voces en su coro, pero, manteniendo siempre el merengue como su línea melódica principal, el sello discográfico de Opción 1 Entertainment, compuesta por Rodolfo Barrera bajo la producción de Mago de Oz.

“Es Mentiroso es uno de los temas que más satisfacciones me ha brindado, por eso al momento de elegir qué tema deseaba versionar, este era prioridad, y para los hombres que se quejaban que no se podían defender, ahora tienen espacio dentro del tema”, afirmó la artista.