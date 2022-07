Olga Tañón llega como “Nunca” con una bachata pop

“La mujer de fuego” Olga Tañón (@olgatanonofficial) no para de sorprender a su audiencia con nueva música, esta vez, la ganadora del Grammy presenta su tema “Nunca”, una bachata pop romántica con la que muchos se sentirán identificados, reafirmando así su premisa “I´M BACK”.

El tema “Nunca” compuesto por la artista junto a Juan Miguel Dell’ Orco (@juanmiguelmusic), es una bachata pop que cuenta la historia de una pareja cuyo amor se desvaneció en la rutina, y un tercero aprovechó para enamorar al corazón solitario. Una canción con un estilo propio que le da la artista, aprovechando su gran versatilidad en todos los géneros musicales. “Nunca” se estrena con su videoclip oficial (https://youtu.be/oynWR1llsQk) , bajo la dirección de Andrés Ricaurte y Billy Denizard, con una producción de María de los Ángeles Martínez y Kevin Garcés. La pieza audiovisual se llevó a cabo en la multicolor Comuna 13 de Medellín, Colombia; donde se desarrolla una historia de desamor, que fue compensada con un nuevo amor. Al mismo tiempo, se puede apreciar un ambiente lleno de alegría y bailes al mejor ritmo de la bachata.

“Me siento feliz y agradecida por el apoyo que me han brindado en cada tema, estoy segura de que disfrutarán tanto esta bachata como yo y que podrán dedicar a quienes no han sabido valorar el verdadero amor”, expresó la Tañón. , expresó la Tañón. Con un año lleno de éxitos a nivel profesional, Olga Tañón sigue poniendo en evidencia su premisa “I´M BACK”, su más reciente sencillo “Tú me quemas”, una canción que hizo historia en la voz de Eddie Santiago actualmente cuenta más de 15 millones de impresiones en Facebook y fue integrada en más de 2,000 playlist en Spotify bajo la nueva versión en salsa hecha por “La Tañón”.