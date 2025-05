Olympique de Lyon: Un Histórico del Fútbol Francés

El Olympique de Lyon, conocido comúnmente como Lyon o OL, es un club de fútbol francés con sede en la ciudad de Lyon. Fundado en 1899, el club tiene una rica historia y es uno de los más laureados del fútbol francés.

Historia y Fundación:

Aunque el club se formó en 1899, no se estableció a nivel profesional hasta 1950. El Lyon viste de blanco con vivos azules y rojos, y ha jugado sus partidos de local en el Stade de Gerland hasta 2016, cuando se mudó al Parc Olympique Lyonnais (también conocido como Groupama Stadium).

Éxito Nacional:

El Lyon ha ganado siete títulos de la Ligue 1, todos ellos de forma consecutiva entre 2002 y 2008, un récord en la división. Además, ha ganado cinco Copas de Francia y ocho Trofeos de los Campeones.

Ligue 1: 7 títulos (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

7 títulos (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Copa de Francia: 5 títulos (1964, 1967, 1973, 2008, 2012)

5 títulos (1964, 1967, 1973, 2008, 2012) Copa de la Liga: 1 título (2001)

1 título (2001) Supercopa de Francia: 8 títulos (1973, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012)

Estadio:

Actualmente, el Olympique de Lyon juega sus partidos en el Parc Olympique Lyonnais, también conocido como Groupama Stadium, con capacidad para más de 59,000 espectadores. El estadio fue inaugurado en 2016 y ha albergado importantes eventos como partidos de la Eurocopa 2016, el Mundial Femenino de 2019 y el Mundial de Rugby de 2023.

Jugadores Históricos:

A lo largo de su historia, el Lyon ha contado con jugadores destacados como:

Karim Benzema

Juninho Pernambucano

Sidney Govou

Actualidad:

El Olympique de Lyon sigue siendo un club importante en el fútbol francés, con una afición fiel y un estadio moderno.

