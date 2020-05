Lo mejor de este desayuno es la rapidez con la que se prepara. Es una opción vegetariana, es perfecto para un desayuno tempranero . Acompáñalo con un refrescante vaso de jugo de naranja, una mimosa o una taza de café negro fuerte. Una gran merienda para disfrutarse con la familia al aire libre.

1 cucharada de aceite de semilla de uva

1 calabacín mediano, cortado en círculos

1 jalapeño fresco, cortado

1/4 cucharadita de sal condimentada

1/8 cucharadita de polvo de ajo

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

1/4 de taza de queso cheddar, rallado

4 huevos

PREPARACIÓN

Calienta el aceite en una sartén. Añade el calabacín y el jalapeño. Adereza con la sal, la pimienta y el polvo de ajo. Revuelve hasta que el calabacín empiece a dorarse, aproximadamente 5 minutos. Reserva.

Bate 2 huevos en una taza pequeña. En una sartén a fuego medio añade los huevos batidos.

Los huevos se cocinan inmediatamente en los lados. A medida que los huevos se cocinan, empújalos hacia el centro dejando que la parte sin cocinar fluya por debajo. Vierte la mezcla de calabacín y jalapeño sobre los huevos y espárcelos con queso. Dobla el huevo por la mitad.

Cocina 2 minutos más y coloca en un plato para servir.

Repite con los ingredientes restantes.

Omelette de Calabacín Asado y Jalapeño was last modified: by

En : Gastronomía