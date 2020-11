Tortilla u omelette para un desayuno muy sabroso, estilo italiano con la que quedarás muy satisfecha.

Ingredientes 1 ración

2 huevos a gusto Sal 1 pizca orégano seco molido 1 pizca pimienta molida negra 1 cda aceite de oliva suave Para el relleno 1/2 pimiento morrón amarillo 1/2 pimiento verde italiano 1/2 cebolla 2 lonchas jamón dulce Aceite de oliva suave, cantidad necesaria para freir Perejil fresco u hojas de espinacas frescas para la decoración Pasos 15 minutos Batir los huevos en un bol y condimentarlos con sal, pimienta y orégano. Verterlos en una sartén con unas gotitas de aceite de oliva. Tapar la sartén y dejarlos cocinar a fuego lento. Pelar la cebolla y cortarla junto con los pimientos en juliana. Rehogar pimientos y cebolla en una sartén aparte, con un poquito de aceite, hasta que queden blanditos y ligeramente dorados. Escurrirlos y disponerlos sobre la tortilla junto con el jamón dulce picado. Doblar la tortilla en dos partes y retirarla de la sartén empleando una espátula. Adornar con espinaca fresca picada.

Omelette con pimientos, cebolla y jamón dulce was last modified: by

En : Gastronomía