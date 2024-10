14 países de África han reportado casos confirmados de viruela del Mono

El 39.º informe de situación sobre el brote multinacional de mpox, que proporciona una actualización de la situación epidemiológica de mpox en África al 29 de septiembre de 2024. Catorce países del continente africano han notificado casos de mpox en las últimas seis semanas y se considera que tienen brotes activos. El país más afectado en 2024 sigue siendo la República Democrática del Congo (5610 casos confirmados, 25 muertes), seguido de Burundi (853 casos confirmados, ninguna muerte) y Nigeria (78 casos confirmados, ninguna muerte).

Esta edición ofrece un enfoque subnacional detallado sobre la provincia de Kivu del Norte en la República Democrática del Congo, donde aproximadamente un tercio (34%) de los casos confirmados notificados son personas que viven en campamentos para desplazados internos (IDP) y aproximadamente el 75% de los casos de mpox se dan entre niños de 0 a 17 años, distribuidos uniformemente entre hombres y mujeres.

En la actualidad, los datos disponibles de investigación y secuenciación de casos sugieren que la transmisión de mpox en esta provincia es exclusivamente de persona a persona, con aproximadamente un tercio (34%) de los casos que informan el contacto sexual como modo de transmisión, y entre estos casos, más de la mitad se informa que son trabajadores sexuales (52%).

Se incluyen actualizaciones operativas al 4 de octubre de 2024. La OMS aprobó la primera prueba de diagnóstico mpox para uso de emergencia, la Alinity m MPXV, el 3 de octubre de 2024 y se han enviado 265 000 dosis de vacunas MVA-BN desde Kinshasa a varios «centros» en la República Democrática del Congo.

Que es la Viruela del Mono

OMS: 14 países de África han reportado casos confirmados de viruela del Mono o Mpox

