La OMS advierte sobre aumento de la resistencia a los antibióticos en infecciones bacterianas

OMS advierte de del aumento de la resistencia a los antibióticos en las infecciones bacterianas en humanos.

Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela altos niveles de resistencia en las bacterias, que causan infecciones del torrente sanguíneo potencialmente mortales, así como una mayor resistencia al tratamiento en varias bacterias que causan infecciones comunes en la comunidad según los datos informados por 87 países en 2020.

Por primera vez, el informe del Sistema mundial de vigilancia de la resistencia y el uso de antimicrobianos (GLASS) proporciona análisis de las tasas de resistencia a los antimicrobianos (AMR) en el contexto de la cobertura nacional de pruebas, las tendencias de AMR desde 2017 y datos sobre el consumo de antimicrobianos en humanos en 27 países. En seis años, GLASS logró la participación de 127 países con el 72% de la población mundial. El informe incluye un innovador formato digital interactivo para facilitar la extracción de datos y gráficos.

El informe muestra altos niveles (más del 50 %) de resistencia en bacterias que con frecuencia causan infecciones del torrente sanguíneo en hospitales, como Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter spp. Estas infecciones potencialmente mortales requieren tratamiento con antibióticos de último recurso, como los carbapenémicos. Sin embargo, el 8 % de las infecciones del torrente sanguíneo causadas por Klebsiella pneumoniae se informaron como resistentes a los carbapenémicos, lo que aumenta el riesgo de muerte debido a infecciones inmanejables.

Las infecciones bacterianas comunes se están volviendo cada vez más resistentes a los tratamientos. Más del 60% de los aislamientos de Neisseria gonorrhea, una enfermedad de transmisión sexual común, han mostrado resistencia a uno de los antibacterianos orales más utilizados, la ciprofloxacina. Más del 20% de los aislamientos de E.coli, el patógeno más común en las infecciones del tracto urinario, fueron resistentes tanto a los medicamentos de primera línea (ampicilina y cotrimoxazol) como a los tratamientos de segunda línea (fluoroquinolonas).

“La resistencia a los antimicrobianos socava la medicina moderna y pone en riesgo millones de vidas”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Para comprender realmente el alcance de la amenaza global y montar una respuesta de salud pública eficaz a la RAM, debemos ampliar las pruebas de microbiología y proporcionar datos de calidad garantizada en todos los países, no solo en los más ricos”.

Aunque la mayoría de las tendencias de resistencia se han mantenido estables durante los últimos 4 años, las infecciones del torrente sanguíneo debidas a Escherichia coli y Salmonella spp resistentes. y las infecciones por gonorrea resistente aumentaron al menos un 15 % en comparación con las tasas de 2017. Se necesita más investigación para identificar las razones detrás del aumento de AMR observado y en qué medida está relacionado con el aumento de las hospitalizaciones y el aumento de los tratamientos con antibióticos durante la pandemia de COVID-19. La pandemia también significó que varios países no pudieran reportar datos para 2020.

Los nuevos análisis muestran que los países con una cobertura de prueba más baja, en su mayoría países de ingresos bajos y medianos (LMIC), tienen más probabilidades de informar tasas de RAM significativamente más altas para la mayoría de las combinaciones de «microbios y drogas». Esto puede deberse (en parte) al hecho de que en muchos LMIC, un número limitado de hospitales de referencia informan a GLASS. Estos hospitales a menudo atienden a los pacientes más enfermos que pueden haber recibido un tratamiento previo con antibióticos.

Por ejemplo, la mediana mundial de los niveles de AMR fue del 42 % (E. Coli) y del 35 % (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, MRSA), los dos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de AMR. Pero cuando se consideraron solo los países con alta cobertura de pruebas, estos niveles fueron notablemente más bajos, con un 11 % y un 6,8 %, respectivamente.

En cuanto al consumo de antimicrobianos en humanos, el 65 % de los 27 países informantes cumplieron el objetivo de la OMS de garantizar que al menos el 60 % de los antimicrobianos consumidos pertenezcan al grupo de antibióticos ‘ACCESS’, es decir, antibióticos que, según la clasificación AWaRE de la OMS, sean eficaces en una amplia gama de infecciones comunes y tienen un riesgo relativamente bajo de crear resistencia.

Las tasas de RAM siguen siendo difíciles de interpretar debido a la cobertura de pruebas insuficiente y la capacidad de laboratorio débil, particularmente en países de ingresos bajos y medianos. Para superar esta brecha crítica, la OMS seguirá un enfoque doble que tiene como objetivo la generación de evidencia a corto plazo a través de encuestas y el desarrollo de capacidades a largo plazo para la vigilancia de rutina. Esto implicará la introducción de encuestas nacionales representativas de prevalencia de la RAM para generar datos de referencia y de tendencias de la RAM para el desarrollo de políticas y el seguimiento de las intervenciones y un aumento de laboratorios de calidad garantizada que notifiquen datos representativos de la RAM en todos los niveles del sistema de salud.

Responder a las tendencias de la resistencia a los antimicrobianos requiere un compromiso de alto nivel por parte de los países para impulsar la capacidad de vigilancia y proporcionar datos de calidad garantizada, así como la acción de todas las personas y comunidades. Al fortalecer la recopilación de datos de AMR y AMC de calidad estandarizada, la próxima fase de GLASS respaldará una acción eficaz basada en datos para detener la aparición y propagación de AMR y proteger el uso de medicamentos antimicrobianos para las generaciones futuras.

