OMS alerta: 8,2 millones de personas fueron diagnosticadas con tuberculosis en 2023

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó hoy un nuevo informe sobre la tuberculosis que revela que aproximadamente 8,2 millones de personas fueron diagnosticadas con tuberculosis en 2023, la cifra más alta registrada desde que la OMS comenzó a monitorear la tuberculosis a nivel mundial en 1995. Esto representa un aumento notable con respecto a los 7,5 millones notificados en 2022, lo que coloca a la tuberculosis nuevamente como la principal enfermedad infecciosa mortal en 2023, superando a la COVID-19.

El Informe mundial sobre la tuberculosis 2024 de la OMS destaca los avances dispares en la lucha mundial contra la tuberculosis, con desafíos persistentes como una importante falta de financiación. Si bien el número de muertes relacionadas con la tuberculosis disminuyó de 1,32 millones en 2022 a 1,25 millones en 2023, el número total de personas que enfermaron de tuberculosis aumentó ligeramente hasta aproximadamente 10,8 millones en 2023.

La enfermedad afecta desproporcionadamente a personas de 30 países con alta incidencia de tuberculosis: la India (26%), Indonesia (10%), China (6,8%), Filipinas (6,8%) y el Pakistán (6,3%) en conjunto representan el 56% de la carga mundial de tuberculosis. Según el informe, el 55% de las personas que contrajeron tuberculosis eran hombres, el 33% eran mujeres y el 12% eran niños y adolescentes jóvenes.

“El hecho de que la tuberculosis siga matando y enfermando a tantas personas es indignante, cuando disponemos de las herramientas para prevenirla, detectarla y tratarla”, afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “La OMS insta a todos los países a que cumplan los compromisos concretos que han asumido para ampliar el uso de esas herramientas y poner fin a la tuberculosis”.

En 2023, la brecha entre el número estimado de nuevos casos de tuberculosis y los notificados se redujo a unos 2,7 millones, frente a los niveles de la pandemia de COVID-19 de alrededor de 4 millones en 2020 y 2021. Esto es consecuencia de importantes esfuerzos nacionales y mundiales para recuperarse de las interrupciones relacionadas con la COVID en los servicios de lucha contra la tuberculosis. La cobertura del tratamiento preventivo de la tuberculosis se ha mantenido para las personas que viven con el VIH y sigue mejorando para los contactos domésticos de personas diagnosticadas con tuberculosis.

Sin embargo, la tuberculosis multirresistente sigue siendo una crisis de salud pública. Las tasas de éxito del tratamiento de la tuberculosis multirresistente o resistente a la rifampicina (TB-MDR/RR) han alcanzado el 68%. Sin embargo, de las 400 000 personas que se estima que han desarrollado TB-MDR/RR, solo el 44% fueron diagnosticadas y tratadas en 2023.

Brechas y desafíos de financiación

La financiación mundial para la prevención y el tratamiento de la tuberculosis siguió disminuyendo en 2023 y sigue estando muy por debajo de la meta. Los países de ingresos bajos y medios, que soportan el 98% de la carga de tuberculosis, se enfrentaron a una importante escasez de financiación. En 2023 solo estaban disponibles 5700 millones de dólares de los 22 000 millones de dólares previstos para la financiación anual, lo que equivale a apenas el 26% de la meta mundial.

El monto total de la financiación de donantes internacionales en los países de ingresos bajos y medios se ha mantenido en alrededor de 1.100 a 1.200 millones de dólares estadounidenses por año durante varios años. El gobierno de los Estados Unidos sigue siendo el mayor donante bilateral para la tuberculosis. Si bien el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (el Fondo Mundial) es el principal financiador internacional de la respuesta a la tuberculosis, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. Sin embargo, los recursos siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades esenciales de servicios de lucha contra la tuberculosis. El informe destaca que la inversión financiera sostenida es crucial para el éxito de las iniciativas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis.

A nivel mundial, la investigación sobre la tuberculosis sigue estando gravemente subfinanciada, ya que solo se ha alcanzado una quinta parte del objetivo anual de 5.000 millones de dólares en 2022, lo que impide el desarrollo de nuevos medios de diagnóstico, medicamentos y vacunas contra la tuberculosis. La OMS sigue liderando los esfuerzos para impulsar la agenda de vacunación contra la tuberculosis, en particular con el apoyo del Consejo Acelerador de la Vacunación contra la Tuberculosis puesto en marcha por el Director General de la OMS.

Factores complejos que impulsan la epidemia

Por primera vez, el informe proporciona estimaciones sobre el porcentaje de hogares afectados por tuberculosis que enfrentan costos catastróficos (superiores al 20% del ingreso familiar anual) para acceder al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en todos los países de ingresos bajos y medios. Estas estimaciones indican que la mitad de los hogares afectados por tuberculosis enfrentan costos tan catastróficos.

Un número significativo de nuevos casos de tuberculosis se debe a cinco factores de riesgo principales: desnutrición, infección por VIH, trastornos relacionados con el consumo de alcohol, tabaquismo (especialmente entre los hombres) y diabetes. Para abordar estos problemas, junto con determinantes críticos como la pobreza y el PIB per cápita, se requiere una acción multisectorial coordinada.

“Nos enfrentamos a una multitud de desafíos formidables: déficit de financiación y una carga financiera catastrófica para los afectados, cambio climático, conflictos, migración y desplazamiento, pandemias y tuberculosis resistente a los medicamentos, un factor importante de la resistencia a los antimicrobianos”, dijo la Dra. Tereza Kasaeva, Directora del Programa Mundial de Tuberculosis de la OMS. “Es imperativo que nos unamos en todos los sectores y partes interesadas para enfrentar estos problemas apremiantes y redoblar nuestros esfuerzos”.

Los hitos y objetivos mundiales para reducir la carga de la tuberculosis no se han alcanzado, y se necesitan avances considerables para alcanzar otros objetivos establecidos para 2027 antes de la segunda Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas. La OMS hace un llamamiento a los gobiernos, los asociados mundiales y los donantes para que traduzcan urgentemente los compromisos asumidos durante la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis de 2023 en acciones tangibles. Es esencial aumentar la financiación de la investigación, en particular de las nuevas vacunas contra la tuberculosis, para acelerar los avances y alcanzar los objetivos mundiales fijados para 2027.

Nota para los editores

El 31 de octubre de 2024, se realizó una corrección a este comunicado de prensa como se indica a continuación.

La frase en el comunicado de prensa original decía:

El monto total de la financiación de donantes internacionales en los países de ingresos bajos y medios se ha mantenido en torno a los 1.100-1.200 millones de dólares anuales durante varios años. El gobierno de los Estados Unidos sigue siendo el mayor donante bilateral para la tuberculosis. Si bien la contribución del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (el Fondo Mundial) a la financiación internacional de la respuesta a la tuberculosis, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, es importante, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades esenciales de servicios de lucha contra la tuberculosis.

Esto se cambió a:

El monto total de la financiación de donantes internacionales en los países de ingresos bajos y medios se ha mantenido en alrededor de 1.100 a 1.200 millones de dólares estadounidenses por año durante varios años. El gobierno de los Estados Unidos sigue siendo el mayor donante bilateral para la tuberculosis. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (el Fondo Mundial) es el principal financiador internacional de la respuesta a la tuberculosis, especialmente en los países de ingresos bajos y medios; sin embargo, los recursos siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades esenciales de servicios contra la tuberculosis.

