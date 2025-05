OMS alerta sobre brote de ántrax en la República Democrática del Congo

Kinshasa – Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), están intensificando los esfuerzos de respuesta de emergencia para controlar un brote de ántrax en el que se han notificado 16 casos humanos sospechosos y uno confirmado en la provincia de Kivu del Norte, en el este del país.

Se ha registrado una muerte entre los casos. El brote ha afectado cuatro zonas sanitarias alrededor del lago Edward, en la frontera entre la República Democrática del Congo y Uganda. Está vinculado al brote que se está desarrollando en la orilla ugandesa del lago, donde se han reportado siete casos sospechosos en humanos en el distrito occidental de Kabale. Continúan las labores de respuesta, incluyendo la vacunación del ganado.

En la República Democrática del Congo, la OMS está realizando una evaluación para determinar el riesgo de propagación de la infección y apoya a las autoridades sanitarias para fortalecer la respuesta, incluyendo la vigilancia e investigación de la enfermedad para identificar el origen del brote y las cadenas de transmisión, así como el suministro de suministros médicos y tratamiento. La OMS también facilita la coordinación transfronteriza entre la República Democrática del Congo y Uganda para mejorar la respuesta al brote.

“Nuestros esfuerzos se centran en frenar rápidamente la transmisión de animales a humanos. Trabajamos en estrecha colaboración con el gobierno, las comunidades y los socios para fortalecer las medidas de respuesta y proteger la salud pública ahora y en el futuro”, declaró el Dr. Boureima Sambo, Representante de la OMS en la República Democrática del Congo.

Para responder eficazmente al brote, la OMS y sus asociados están trabajando bajo el lema Una Salud, un enfoque unificado para salvaguardar la salud humana, ambiental y animal, reconociendo la interconexión de los tres aspectos y la necesidad de medidas integrales.

El ántrax es una infección bacteriana que afecta principalmente a los animales. Las personas pueden contraer la enfermedad directa o indirectamente a través de animales infectados o por exposición a productos animales infectados o contaminados. El ántrax en humanos generalmente no se considera contagioso, aunque existen escasos registros de transmisión de persona a persona.

La enfermedad se presenta en tres formas en humanos, todas las cuales requieren atención médica inmediata. La más común es el ántrax cutáneo, que se produce cuando las esporas entran en contacto con la piel lesionada, causando una protuberancia con picazón que se transforma en una llaga negra. Esta forma también puede causar dolores de cabeza, dolores musculares, fiebre y vómitos. El ántrax gastrointestinal se produce por el consumo de carne infectada, causando síntomas similares a los de una intoxicación alimentaria que pueden agravarse con dolor de estómago intenso, vómitos con sangre y diarrea. La forma más rara y grave es el ántrax por inhalación, que se produce al inhalar las esporas y comienza con síntomas similares a los de un resfriado antes de derivar rápidamente en problemas respiratorios graves y shock. Todos los casos de ántrax en humanos requieren hospitalización.

La enfermedad se trata con antibióticos, que deben ser recetados por un profesional médico. Existen vacunas para el ganado y los seres humanos. Sin embargo, las vacunas para humanos son limitadas y se utilizan principalmente para proteger a ciertas personas con posible exposición ocupacional al ántrax.

Las primeras alertas sobre el brote en la República Democrática del Congo se lanzaron el 22 de marzo de 2025 en el Parque Nacional de Virunga, donde murieron decenas de búfalos e hipopótamos.

Se están realizando esfuerzos para vacunar al ganado en las comunidades que viven cerca de los ríos, mientras los equipos veterinarios eliminan de forma segura los cadáveres de los animales para evitar una posible infección, al tiempo que se están intensificando las campañas de concienciación pública para mejorar las medidas preventivas.

Prevenir enfermedades en animales protege la salud humana. La respuesta a través de Una Salud es vital para abordar todo el espectro del control de enfermedades: desde la prevención hasta la detección, la preparación, la respuesta y la gestión, contribuyendo así a la seguridad sanitaria mundial.

