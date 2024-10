OMS alerta sobre brote de virus de Marburgo en Ruanda

El 27 de septiembre de 2024, el Ministerio de Salud de Ruanda anunció la confirmación de la enfermedad por el virus de Marburgo (MVD, por sus siglas en inglés). Las muestras de sangre tomadas de personas que presentaban síntomas se analizaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR, por sus siglas en inglés) en el Laboratorio Nacional de Referencia del Centro Biomédico de Ruanda y dieron positivo para el virus de Marburgo. Hasta el 29 de septiembre de 2024, se habían notificado un total de 26 casos confirmados, incluidas ocho muertes. Los casos se notifican en siete de los 30 distritos del país. Entre los casos confirmados, más del 70% son trabajadores de la salud de dos centros de salud en Kigali. Los pacientes están siendo atendidos en hospitales. Se está realizando el rastreo de contactos, con 300 contactos bajo seguimiento. Esta es la primera vez que se notifica MVD en Ruanda. El Gobierno de Ruanda está coordinando la respuesta con el apoyo de la OMS y sus socios. Actualmente no hay tratamiento ni vacuna disponibles para la MVD. Por eso es importante que las personas que presentan síntomas similares a los de Marburgo busquen atención temprana para un tratamiento de apoyo que pueda mejorar la supervivencia del paciente. La OMS evalúa el riesgo de este brote como muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial.

Descripción de la situación

El 27 de septiembre de 2024, el Ministerio de Salud de Ruanda anunció la confirmación de la enfermedad de Marburgo en pacientes de los centros de salud del país. Las muestras de sangre extraídas de los casos sospechosos se enviaron al Laboratorio Nacional de Referencia del Centro Biomédico de Ruanda para su análisis y dieron positivo para el virus de Marburgo mediante RT-PCR el 26 de septiembre de 2024. Las muestras se están enviando a un laboratorio de referencia regional para una mayor confirmación. Las muestras se están enviando a un laboratorio de referencia regional para una mayor confirmación.

Hasta el 29 de septiembre de 2024, se han notificado un total de 26 casos confirmados, incluidas ocho muertes (tasa de mortalidad: 31 %). Los casos se notifican en siete de los 30 distritos del condado, a saber: Gasabo, Gatsibo, Kamonyi, Kicukiro, Nyagatare, Nyarugenge y Rubavu. Los trabajadores sanitarios de dos centros de salud de Kigali representan más del 70 % de los casos confirmados. Los pacientes están siendo atendidos en hospitales.

Se está llevando a cabo el rastreo de contactos y, al 29 de septiembre de 2024, se está haciendo un seguimiento de unos 300 contactos. Uno de ellos viajó a Bélgica desde Ruanda. Las autoridades de salud pública de Bélgica informaron a la OMS de ello y compartieron información detallada sobre la situación del contacto, que se mantuvo sano, completó el período de seguimiento de 21 días, no presentó ningún síntoma y no representa un riesgo para la salud pública.

La fuente de la infección aún está bajo investigación y se proporcionará información adicional cuando esté disponible.

Este es el primer informe sobre MVD en Ruanda.

Epidemiología

La enfermedad de Marburgo es una enfermedad muy virulenta que puede causar fiebre hemorrágica y es clínicamente similar a la enfermedad del Ébola. Los virus de Marburgo y del Ébola son miembros de la familia Filoviridae (filovirus). Las personas se infectan inicialmente con el virus de Marburgo cuando entran en contacto cercano con murciélagos Rousettus, un tipo de murciélago frugívoro que puede transmitir el virus de Marburgo y que a menudo se encuentra en minas o cuevas.

El virus de Marburgo se transmite entre personas a través del contacto directo (a través de heridas en la piel o en las membranas mucosas) con la sangre, las secreciones, los órganos u otros fluidos corporales de personas infectadas, y con superficies y materiales (por ejemplo, ropa de cama, prendas de vestir) contaminados con estos fluidos. Los trabajadores sanitarios se han infectado anteriormente al tratar a pacientes con enfermedad de Marburgo presunta o confirmada. Las ceremonias funerarias que implican el contacto directo con el cuerpo del difunto también pueden contribuir a la transmisión del virus de Marburgo.

El período de incubación varía de dos a 21 días. La enfermedad causada por el virus de Marburgo comienza de forma abrupta, con fiebre alta, dolor de cabeza intenso y malestar general intenso. Al tercer día pueden aparecer diarrea acuosa intensa, dolor y calambres abdominales, náuseas y vómitos. Aunque no todos los casos presentan signos hemorrágicos, pueden aparecer manifestaciones hemorrágicas graves entre cinco y siete días después del inicio de los síntomas, y los casos mortales suelen presentar algún tipo de hemorragia, a menudo en varias zonas. En los casos mortales, la muerte se produce con mayor frecuencia entre ocho y nueve días después del inicio de los síntomas, generalmente precedida por una pérdida de sangre grave y un shock. Actualmente no hay disponible ningún tratamiento ni vacuna para la enfermedad de Marburgo. Algunas vacunas candidatas se encuentran en fase de desarrollo.

Anteriormente se habían notificado varios brotes de MVD en países vecinos de Rwanda, entre ellos la República Democrática del Congo, Uganda y la República Unida de Tanzanía. Los brotes más recientes se notificaron en Guinea Ecuatorial y la República Unida de Tanzanía entre febrero y junio de 2023. La región afectada en la República Unida de Tanzanía fue la región de Kagera, que limita con Rwanda. Otros países que notificaron anteriormente brotes de MVD en la región africana fueron Angola, Ghana, Guinea, Kenya y Sudáfrica.

FUENTE.

