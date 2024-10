OMS, Brasil elimina la filariasis linfática como problema de salud pública

La Organización Mundial de la Salud (OMS) felicita a Brasil por haber eliminado la filariasis linfática como problema de salud pública.

“Eliminar una enfermedad es un logro trascendental que exige un compromiso inquebrantable”, afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Felicito a Brasil por sus esfuerzos para liberar a su población del flagelo de esta enfermedad dolorosa, desfigurante, incapacitante y estigmatizante. Este es otro ejemplo del increíble progreso que hemos logrado en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas y da esperanzas a muchas otras naciones que todavía luchan contra la filariasis linfática de que también pueden eliminar esta enfermedad”.

La filariasis linfática, conocida comúnmente como elefantiasis, es una enfermedad parasitaria debilitante transmitida por mosquitos. Durante siglos, esta enfermedad ha afectado a millones de personas en todo el mundo, causando dolor, inflamación crónica y grave, discapacidad grave y estigmatización social.

Inversiones efectivas a nivel de país

En las últimas décadas, Brasil ha implementado acciones integradas para eliminar la filariasis linfática, que incluyen la elaboración de un plan nacional de lucha contra esta enfermedad en 1997, la distribución masiva de medicamentos antiparasitarios, actividades de control de vectores y una fuerte vigilancia, en particular en las áreas más afectadas. Con estos esfuerzos, el país logró poner fin a la transmisión de la enfermedad en 2017.

La eliminación de la filariasis linfática también fue uno de los objetivos del programa Brasil Saudável , una iniciativa multisectorial destinada a poner fin a las enfermedades de origen social con un enfoque de todo el gobierno y la participación de la sociedad civil, incluida la participación de las personas afectadas en la implementación de los esfuerzos de control de la enfermedad. El programa fue lanzado en febrero de 2024 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una ceremonia en la que participaron el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, y el Dr. Jarbas Barbosa, Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Director Regional de la OMS para las Américas. En la fase posterior a la eliminación, Brasil, la OPS y la OMS seguirán vigilando de cerca el posible resurgimiento de las infecciones.

“Este hito es el resultado de años de dedicación, trabajo duro y colaboración entre los trabajadores de la salud, los investigadores y las autoridades de Brasil”, afirmó el Dr. Jarbas Barbosa, Director de la OPS y Director Regional de la OMS para las Américas. “El sistema de salud extenso y unificado de Brasil, junto con una sólida experiencia de laboratorio especializada y una vigilancia robusta fueron esenciales para interrumpir la cadena de transmisión, inspirando a otros países a avanzar hacia la eliminación de la filariasis linfática y otras enfermedades tropicales desatendidas”.

Progreso global

A nivel mundial, Brasil se suma a otros 19 países y territorios que han sido validados por la OMS por haber eliminado la filariasis linfática como problema de salud pública. Se trata de Malawi y Togo en la Región de África; Egipto y Yemen en la Región del Mediterráneo Oriental; Bangladesh, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia en la Región de Asia Sudoriental; y Camboya, Islas Cook, Kiribati, República Democrática Popular Lao, Islas Marshall, Niue, Palau, Tonga, Vanuatu, Viet Nam y Wallis y Futuna en la Región del Pacífico Occidental.

En las Américas, tres países endémicos (República Dominicana, Guyana y Haití) aún requieren la administración masiva de medicamentos para detener la transmisión y están trabajando para alcanzar la meta de eliminación.

Además de ser el 20º país en ser validado para la eliminación de la filariasis linfática como problema de salud pública, Brasil también se ha convertido en el 53º país en haber eliminado al menos una enfermedad tropical desatendida, a nivel mundial.

Nota para el editor

La filariasis linfática, conocida comúnmente como elefantiasis, es una enfermedad tropical desatendida. La infección se produce cuando los parásitos filariales se transmiten a los humanos a través de mosquitos. La infección suele contraerse en la infancia y causa daños ocultos en el sistema linfático.

Las dolorosas y profundamente desfigurantes manifestaciones visibles de la enfermedad (linfedema, elefantiasis e hinchazón escrotal) aparecen más tarde en la vida y pueden provocar una discapacidad permanente. Estos pacientes no sólo sufren discapacidades físicas, sino que sufren pérdidas mentales, sociales y económicas que contribuyen al estigma y la pobreza.

La eliminación de la filariasis linfática es posible si se detiene la propagación de la infección mediante quimioterapia preventiva. La estrategia de quimioterapia preventiva recomendada por la OMS para la eliminación de la filariasis linfática es la administración masiva de medicamentos (AMD). La AMD implica la administración de una dosis anual de medicamentos a toda la población en riesgo. Los medicamentos utilizados tienen un efecto limitado sobre los parásitos adultos, pero reducen eficazmente la densidad de microfilarias en el torrente sanguíneo y previenen la propagación de los parásitos a los mosquitos.

En 2023, 657 millones de personas en 39 países y territorios vivían en zonas que requieren quimioterapia preventiva para detener la propagación de la infección. En las Américas, Costa Rica, Surinam y Trinidad y Tabago fueron eliminados de la lista de la OMS de países endémicos de filariasis linfática en 2011. La hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030 tiene como objetivo la prevención, el control, la eliminación y la erradicación de 20 enfermedades y grupos de enfermedades para 2030. Los avances en la lucha contra la filariasis linfática y otras enfermedades tropicales desatendidas alivian la carga humana y económica que imponen a las comunidades más desfavorecidas del mundo.

OMS, Brasil elimina la filariasis linfática como problema de salud pública was last modified: by

