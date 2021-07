El covid-19 originario de la ciudad de Wuhan en China, ya ha provocado más ed 4 millones de muertes en todo el mundo de acuerdo al reporte de la OMS.

La pandemia de covid-19 ha dejado más de cuatro millones de muertos registrados oficialmente, lamentó este miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Acabamos de superar el trágico hito de cuatro millones de muertes de covid-19, que sin duda subestima el balance global», dijo el doctor Tedros, en una conferencia de prensa de la OMS.

El director general de la OMS subrayó que «el mundo se encontraba en un punto peligroso de esta pandemia», que está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones sanitarias.

El primer caso de covid-19 fue detectado en China en diciembre de 2019, antes de que el nuevo coronavirus se extendiera por todo el mundo para convertirse en la pandemia más grave de los últimos 100 años.

Un balance elaborado por la AFP a partir de fuentes oficiales este miércoles a las 10H00 GMT reveló que la pandemia ha provocado al menos 3.996.519 muertos en el mundo desde finales de diciembre de 2019.

Estados Unidos es el país más afectado con 605.905 muertos, seguido de Brasil (526.892), India (404.211), México (233.958) y Perú (193.588).

Perú es el país con mayor número de fallecimientos en relación con su población, seguido de Hungría.

OMS: El covid-19 ha provocado más de 4 millones de Muertos was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos