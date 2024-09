OMS emite alerta por la Gripe aviar A(H5N1) en Camboya

El 20 de agosto de 2024, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un caso confirmado en laboratorio de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N1) (clado 2.3.2.1c) en un niño de 15 años en el Reino de Camboya. Este caso es uno de los 10 casos humanos de infección por influenza A(H5N1) notificados en Camboya en 2024. Desde 2003 hasta la actualidad, se han notificado en el país 72 casos de infección humana por influenza A(H5N1), incluidas 43 muertes (tasa de letalidad [TLC] del 59,7%). Según el RSI (2005), una infección humana causada por un nuevo subtipo del virus de la influenza A es un evento que tiene el potencial de tener un alto impacto en la salud pública y debe notificarse a la OMS. Basándose en la información actualmente disponible, la OMS considera que el riesgo actual que este virus supone para la población general es bajo.

Descripción de la situación

El 20 de agosto de 2024, el CNE del RSI del Reino de Camboya notificó a la OMS un caso de infección humana por influenza A(H5N1) en un joven de 15 años sin afecciones médicas subyacentes, de la provincia de Prey Veng. El niño comenzó a tener fiebre el 11 de agosto de 2024. El 17 de agosto, el paciente fue hospitalizado en Phnom Penh en un centro de control de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG). Al ingresar, el paciente presentó fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar, y el mismo día se inició el tratamiento con oseltamivir. Se recogieron muestras de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo el 17 de agosto, y el paciente falleció el 20 de agosto.

Las muestras de hisopado recogidas el 17 de agosto llegaron al Instituto Nacional de Salud Pública de Camboya el 19 de agosto y dieron positivo para la influenza A(H5N1) mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa cuantitativa (RT-qPCR) el 20 de agosto. Los resultados fueron confirmados por el Instituto Pasteur de Camboya (IPC) el mismo día. La muestra se secuenció con éxito y el análisis filogenético del gen de la hemaglutinina (HA) mostró que el virus pertenece al clado H5 2.3.2.1c, similar a los virus que circulan en Camboya y el sudeste asiático desde 2013-2014. Sin embargo, sus genes internos pertenecen a virus del clado H5 2.3.4.4b. Este nuevo virus de influenza A(H5N1) reassortado se ha detectado en casos humanos notificados en Camboya desde finales de 2023.

Según las primeras investigaciones, unos cinco días antes de que el paciente comenzara a enfermarse, se informó de que había aves de corral muertas en el pueblo. La familia del paciente recibió algunos de estos pollos para su consumo y la niña estuvo expuesta a ellos mientras preparaba la comida.

El Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles (CDC) de Camboya, el Ministerio de Salud y el Equipo de Respuesta Rápida local llevaron a cabo más investigaciones. Se identificaron seis contactos cercanos, a los que se les suministró oseltamivir. Todos los contactos cercanos están siendo monitoreados y son asintomáticos. Se están llevando a cabo más investigaciones y se están tomando medidas de respuesta para la salud pública y animal y el medio ambiente. Los resultados de las pruebas de muestras tomadas de pollos y patos de la aldea están pendientes.

La gripe aviar A(H5N1) se detectó por primera vez en Camboya en diciembre de 2003, afectando inicialmente a las aves silvestres. Desde entonces y hasta 2014, se notificaron casos humanos esporádicos debido a la transmisión de aves de corral a humanos, ya sea directa o indirectamente a través de entornos contaminados. Entre 2014 y 2022, no hubo informes de infección humana por virus A(H5N1). Sin embargo, la reaparición de infecciones humanas por virus A(H5N1) en Camboya se notificó en febrero de 2023; ese año se notificaron seis casos. Este caso es uno de los 10 casos humanos de infección por gripe A(H5N1) notificados en Camboya en 2024. Dos de los 10 casos fueron mortales y nueve afectaron a personas menores de 18 años. Desde 2003 hasta la actualidad, se han notificado en el país 72 casos de infección humana por gripe A(H5N1), incluidas 43 muertes (CFR 59,7%).

Epidemiología

Los virus de la gripe animal circulan normalmente entre los animales, pero también pueden infectar a los seres humanos. Las infecciones en los seres humanos se han adquirido principalmente a través del contacto directo con animales infectados o entornos contaminados. Según el huésped original, los virus de la gripe A pueden clasificarse como virus de la gripe aviar, de la gripe porcina u otros tipos de virus de la gripe animal.

Las infecciones por el virus de la gripe aviar en humanos pueden causar enfermedades que van desde una infección leve de las vías respiratorias superiores hasta una enfermedad grave y la muerte. Se han notificado casos de conjuntivitis, síntomas gastrointestinales, encefalitis y encefalopatía. También se han detectado varias infecciones por el virus A(H5N1) en personas asintomáticas que estuvieron expuestas a aves infectadas.

Para diagnosticar la infección humana por influenza aviar se requieren pruebas de laboratorio. La OMS actualiza periódicamente los protocolos de orientación técnica para la detección de la influenza zoonótica mediante métodos moleculares, por ejemplo, la RT-PCR. Hay evidencia que sugiere que algunos medicamentos antivirales, en particular los inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir, zanamivir), pueden reducir la duración de la replicación viral y mejorar las perspectivas de supervivencia en algunos casos.

Entre 2003 y el 20 de agosto de 2024, se han notificado a la OMS 903 casos de infección humana por gripe aviar A(H5N1), incluidas 464 muertes (tasa de mortalidad del 51,4 %), procedentes de 24 países. Casi todos estos casos se han relacionado con el contacto estrecho con aves infectadas vivas o muertas o con entornos contaminados.

Respuesta de salud pública

Los equipos de respuesta rápida nacionales y subnacionales del Ministerio de Salud se han desplegado para realizar más investigaciones y responder a este brote de gripe aviar. Se están implementando medidas de respuesta en coordinación con las autoridades locales, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura,

Silvicultura y Pesca.

Se están realizando investigaciones para identificar la presencia de la enfermedad en animales y fuentes de transmisión, detectar casos sospechosos en animales y humanos y prevenir la transmisión comunitaria.

Se están vigilando los contactos cercanos y se les proporciona tratamiento con oseltamivir como profilaxis.

Se están realizando campañas de educación sanitaria en las aldeas afectadas.

Se están aplicando medidas de erradicación, incluido el sacrificio de aves de corral, la eliminación segura de cadáveres y materiales potencialmente contaminados, y la limpieza y desinfección.

La OMS ha brindado asistencia técnica para la investigación y la respuesta, incluidas las iniciativas para aumentar la conciencia pública y la adopción de conductas preventivas, y aumentar la sospecha clínica de gripe aviar entre los proveedores de atención médica para apoyar la detección temprana y fortalecer la gestión clínica de los casos. La OMS sigue colaborando con sus asociados para garantizar acciones coordinadas para una respuesta de Una Salud.

Evaluación de riesgos de la OMS

Desde 2003 hasta el 20 de agosto de 2024, se han notificado a la OMS un total de 903 casos humanos de infección por gripe A(H5N1) en 24 países, incluido este caso. Casi todos los casos de infección humana por gripe aviar A(H5N1) se han relacionado con el contacto estrecho con aves o mamíferos vivos o muertos infectados por el virus

A(H5N1), o con entornos contaminados.

Los datos epidemiológicos y virológicos disponibles indican que los virus A(H5N1) no han adquirido la capacidad de transmitirse de forma sostenida entre seres humanos. Por lo tanto, actualmente la probabilidad de que se produzca una propagación sostenida entre seres humanos es baja. Dado que el virus sigue circulando entre las aves de corral, en particular en las zonas rurales de Camboya, cabe esperar que se produzcan nuevos casos humanos esporádicos.

En la actualidad, según la información disponible, la OMS considera que el riesgo general que plantea este virus para la salud pública es bajo. La evaluación del riesgo se revisará según sea necesario si se dispone de información adicional.

Un análisis minucioso de la situación epidemiológica, una caracterización más detallada de los virus de influenza A(H5N1) más recientes tanto en las poblaciones humanas como en las aves de corral y las investigaciones serológicas son fundamentales para evaluar los riesgos asociados a la salud pública y ajustar rápidamente las medidas de gestión de riesgos.

Las vacunas contra los virus de la gripe estacional no protegen a los seres humanos contra las infecciones por virus de la gripe A(H5N1). En algunos países se han desarrollado vacunas candidatas para prevenir la infección por virus de la gripe A(H5N1) en seres humanos con el fin de prepararse para una pandemia. La OMS sigue actualizando la lista de virus candidatos para la vacuna contra la gripe zoonótica (CVV), que se seleccionan dos veces al año en la consulta de la OMS sobre la composición de la vacuna contra el virus de la gripe. La lista de dichos CVV está disponible en el sitio web de la OMS, en la referencia que figura a continuación. Además, la caracterización genética y antigénica de los virus de la gripe zoonótica contemporáneos se publica aquí .

Consejos de la OMS

Este evento no cambia las recomendaciones de la OMS sobre las medidas de salud pública y la vigilancia de la gripe.

El público debe evitar el contacto con entornos de alto riesgo, como mercados o granjas de animales vivos y aves de corral vivas o superficies que puedan estar contaminadas con excrementos de aves de corral. Además, se recomienda mantener una buena higiene de manos mediante el lavado frecuente de las mismas con jabón o el uso de un desinfectante de manos a base de alcohol.

El público en general y las personas en riesgo deben informar de inmediato a las autoridades veterinarias sobre casos de enfermedad o muerte inesperada de animales. Se debe evitar manipular aves de corral enfermas o muertas inesperadamente, lo que incluye sacrificarlas, descuartizarlas y prepararlas para el consumo.

Cualquier persona expuesta a animales potencialmente infectados o entornos contaminados que se sienta mal debe buscar atención médica rápidamente e informar a su proveedor de atención médica sobre su posible exposición.

La OMS no recomienda realizar controles especiales a los viajeros en los puntos de entrada ni imponer otras restricciones debido a la situación actual de los virus de la gripe en la interfaz entre humanos y animales.

Los Estados Partes en el Reglamento Sanitario Internacional (2005) deben notificar inmediatamente a la OMS cualquier caso confirmado en laboratorio de infección humana causada por un nuevo subtipo de virus de la gripe. No se requieren pruebas de la enfermedad para esta notificación.

Más información

Programa mundial contra la gripe, interfaz entre humanos y animales

