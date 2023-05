OMS emite recomendaciones sobre Infección por Enterovirus en Francia

Los análisis de secuencias de todas las infecciones por enterovirus tipificados en 2022 mostraron la circulación de al menos dos linajes de origen recombinante, de los cuales el predominante incluía todas las secuencias asociadas a los nueve casos junto con secuencias asociadas a infecciones no neonatales o neonatales no graves. Se están realizando más análisis genéticos.

El intercambio continuo de información sobre este evento entre Francia y otros Estados miembros (a través de la Red Europea de Enterovirus No Poliomielíticos (ENPEN)), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la OMS está en curso. Hasta la fecha, no se ha observado un aumento comparable de casos de E-11 asociados con sepsis neonatal en los países que informaron al ECDC (Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Noruega y España) en 2022 y 2023.

Una revisión de los datos epidemiológicos recopilados de 2016 a 2022 en Francia a través de la vigilancia de rutina de infecciones por enterovirus entre pacientes hospitalizados mostró un aumento significativo en la incidencia y mortalidad de todas las infecciones neonatales graves asociadas con E-11, definidas como infecciones con al menos una falla orgánica. y/o que requiere ingreso en cuidados intensivos.

En 2022 se notificaron en Francia un total de 443 infecciones neonatales por enterovirus (tipos graves y no graves), incluidas siete muertes (tasa de letalidad, (CFR) 1,6 %). De estas, el 72 % (n=317) tenía un enterovirus conocido. tipo. E-11 fue el tipo de enterovirus circulante predominante (todas las edades incluidas) y se identificó en el 30,3 % (96 de 317) de las infecciones neonatales (graves y no graves) con tipo de enterovirus conocido. Se ha detectado continuamente desde junio de 2022.

De las infecciones neonatales notificadas en 2022, el 4,5 % (22 de 443) se clasificaron como graves. De estos, 20 tenían tipos de enterovirus conocidos. El E-11 representó el 55 % (11 de 20) de estos casos en comparación con el 6,2 % (3 de 48) de los casos con tipo de enterovirus conocido del total de infecciones neonatales graves notificadas (n=62) entre 2016 y 2021.

En 2022, hubo siete muertes (tasa de letalidad, (CFR) 1,6 %) de las 443 infecciones neonatales acumuladas por enterovirus registradas en 2022 (seis asociadas con E-11), en comparación con siete muertes (CFR 0,4 %), de 1774 infecciones neonatales de 2016 a 2021 (ninguna asociada a E-11). Como se mencionó anteriormente, también ha habido siete muertes en lo que va de 2023.

Los análisis de secuencias mostraron la circulación de al menos dos linajes de origen recombinante, de los cuales el predominante incluía todas las secuencias asociadas a los nueve casos graves junto con secuencias asociadas a infecciones no neonatales o neonatales no graves. Esta nueva variante de E-11 no se había observado en Francia antes de julio de 2022, ni en ningún otro lugar según las secuencias disponibles en Genbank, al 28 de abril de 2023. Al 5 de mayo de 2023, todas las secuencias de E-11 recuperadas de muestras recolectadas en 2023 pertenecen a este linaje predominante. Aunque no se puede excluir una mayor patogenicidad de este nuevo linaje, la gravedad de las infecciones también puede explicarse por la corta edad, la prematuridad y la ausencia de inmunidad materna. Se justifican análisis adicionales para delinear las características de este virus recombinante.

Sobre la base de la limitada información disponible, la OMS evalúa que el riesgo para la salud pública de la población general es bajo. Sin embargo, la portación asintomática y la excreción de virus infecciosos son una característica de la infección por enterovirus. La infección por Echovirus se confirmó en cuatro de cada cinco madres mediante el análisis de muestras de sangre tres días antes o durante el parto. Ha habido informes previos de infección grave por E-11 en recién nacidos gemelos, sin embargo, la observación de cuatro pares de gemelos entre nueve casos es más de lo esperado. Dado que la infección por enterovirus distintos de la poliomielitis a menudo no es una enfermedad de declaración obligatoria en los Estados miembros, es posible que no se hayan diagnosticado ni notificado casos adicionales de infección neonatal grave por enterovirus.