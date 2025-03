OMS emite un reporte sobre la Situación de la epidemia de Sarampión en EEUU

Situación de un vistazo

El 11 de marzo de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió un informe del Punto Focal Nacional (PFN) del Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI) de los Estados Unidos de América (Estados Unidos) sobre el brote de sarampión en curso en el país, notificado en virtud del RSI por ser un evento inusual con un posible impacto significativo en la salud pública, con el número de casos y muertes en 2025 excediendo las cifras de años anteriores. Además, se han notificado en México casos relacionados con el brote en el estado de Texas, Estados Unidos. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y que puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte. Del 1 de enero al 20 de marzo de 2025, 17 estados han notificado un total de 378 casos de sarampión, incluidas dos muertes, las primeras muertes relacionadas con el sarampión en los Estados Unidos en una década. La mayoría de los casos se dan en niños no vacunados o con un estado de vacunación desconocido, y la tasa general de hospitalización es del 17%. En 2025, en el contexto de un evento de salud pública más amplio, se reportaron tres brotes distintos de sarampión, que representaron el 90% (341/378) de los casos notificados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y otras agencias gubernamentales están trabajando para controlar los brotes. En el año 2000, el sarampión se declaró erradicado en Estados Unidos; desde entonces, se han detectado casos importados de sarampión en el país, ya que la enfermedad sigue siendo endémica en muchas partes del mundo. La OMS colabora estrechamente con los países de la Región de las Américas para prevenir la propagación y reintroducción del sarampión.

Descripción de la situación

El 11 de marzo de 2025, la NFP de los Estados Unidos notificó a la OMS un brote en curso de sarampión en los Estados Unidos. Del 1 de enero al 20 de marzo de 2025, se han reportado 378 casos en 17 estados, entre ellos: Alaska, California, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, el estado de Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Texas, Vermont y Washington. También se han reportado dos muertes: una confirmada en Texas y otra bajo investigación en Nuevo México. La mayoría de los casos se presentan en niños no vacunados o con estado de vacunación desconocido. La tasa de hospitalización es del 17%. El noventa por ciento de los 378 casos (341 casos) se han asociado con tres brotes distintos (definidos como tres o más casos relacionados) notificados en 2025, mientras que el resto son casos esporádicos que forman parte de un brote más grande. Desde finales de enero hasta el 14 de marzo de 2025, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas reportó 259 casos en las regiones de las Llanuras Sur y el Panhandle de Texas. De estos, 34 pacientes fueron hospitalizados y 257 (99%) no estaban vacunados o se desconocía su estado de vacunación. En febrero de 2025, un niño en edad escolar no vacunado que vivía en la zona del brote en Texas murió de sarampión. Esta fue la primera muerte relacionada con el sarampión en Estados Unidos en una década. Hasta el 14 de marzo, el Departamento de Salud de Nuevo México reportó 35 casos de sarampión. De estos, 28 no estaban vacunados, dos estaban vacunados y cinco tenían un estado de vacunación desconocido . Del 1 de enero al 20 de marzo de 2025, los CDC de EE. UU. informaron 128 secuencias de ADN de sarampión. Texas presentó 92 secuencias de ADN idénticas del genotipo D8; mientras que 10 secuencias de ADN de Nuevo México y una de Kansas fueron idénticas a las de Texas. Texas también informó tres secuencias del genotipo D8 (se han notificado un total de 19 secuencias D8 en los estados afectados) con sustituciones de un solo nucleótido. Además, se notificaron cinco secuencias distintas del genotipo B3 en los estados de Alaska, California, Florida, Kentucky, Nueva York, Rhode Island, Texas y Washington. Se desconoce el origen de este brote. Actualmente, no hay evidencia de una disminución de la eficacia de la vacuna ni de cambios en el virus que puedan agravar la enfermedad. En el año 2000, el sarampión se declaró erradicado [1] en Estados Unidos y, desde entonces, se han detectado casos importados de sarampión en el país, dado que la enfermedad sigue siendo endémica en muchas partes del mundo. Estados Unidos verificó por última vez la erradicación del sarampión en 2024. En 2023, la tasa de cobertura de vacunación con dos dosis de la vacuna triple vírica (SPR) entre los niños de preescolar en Estados Unidos fue del 92,7 %.

Epidemiología

El sarampión es una enfermedad viral aguda altamente contagiosa que afecta a personas de todas las edades y sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños a nivel mundial. Se transmite por vía aérea o a través de gotitas expulsadas por la nariz, la boca o la garganta de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la infección, incluyen fiebre alta, generalmente acompañada de goteo nasal, ojos inyectados en sangre, tos y pequeñas manchas blancas en la boca. La erupción suele aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición y se extiende desde la cabeza hasta el tronco y las extremidades inferiores. La persona es contagiosa desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de la erupción. No existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión y la mayoría de las personas se recuperan en un plazo de dos a tres semanas. El sarampión suele ser una enfermedad leve o moderadamente grave. Sin embargo, puede causar complicaciones como neumonía, diarrea, infección de oído secundaria, inflamación del cerebro (encefalitis), ceguera y la muerte. La encefalitis postinfecciosa puede presentarse en aproximadamente uno de cada 1000 casos notificados. Pueden producirse entre dos y tres muertes por cada 1000 casos notificados. La inmunización contra el sarampión previene el sarampión y sus complicaciones.

Respuesta de salud pública

Las autoridades sanitarias federales, estatales y locales, y los socios comunitarios de los Estados Unidos están implementando las siguientes medidas de salud pública para controlar el brote: el CDC de EE. UU. escaló a una Estructura de Gestión de Incidentes de nivel 3 el 3 de marzo de 2025 para brindar asistencia técnica remota sobre diagnósticos, profilaxis posterior a la exposición, infecciones y prevención de la atención médica, investigación y confirmación de casos y apoyo en la comunicación. El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas lidera la investigación en Texas. El CDC de EE. UU. desplegó expertos en la materia para ayudar en la respuesta. La OMS ha emitido alertas y actualizaciones epidemiológicas debido al aumento de casos de sarampión en varios países de la Región de las Américas de la OMS que comenzó en 2024. La OMS continúa monitoreando la situación y trabajando en estrecha colaboración con los países de la Región de las Américas para apoyar sus esfuerzos de vacunación, vigilancia y respuesta rápida a brotes para prevenir la propagación y reintroducción del sarampión y proteger la salud de toda la población.

Evaluación de riesgos de la OMS

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a personas de todas las edades y sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños a nivel mundial. El modo de transmisión es por vía aérea o a través de gotitas expulsadas por la nariz, la boca o la garganta de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la infección, incluyen fiebre alta, generalmente acompañada de goteo nasal, ojos inyectados en sangre, tos y pequeñas manchas blancas en el interior de la boca. Varios días después, aparece una erupción cutánea, que suele comenzar en la cara y la parte superior del cuello y se extiende gradualmente hacia abajo. Un paciente es contagioso desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de la erupción. No existe un tratamiento antiviral específico aprobado para el sarampión; la mayoría de las personas se recuperan en un plazo de dos a tres semanas. El sarampión también puede causar complicaciones graves, como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infección de oído y neumonía, que son más comunes en niños menores de 5 años y adultos mayores de 20. El sarampión se puede prevenir mediante la vacunación. En 2016, la Región de las Américas fue la primera región de la OMS declarada libre de la transmisión endémica del sarampión por el Comité Internacional de Expertos para la Documentación y Verificación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita en las Américas. Sin embargo, mantener la Región libre de sarampión es un desafío constante debido al riesgo permanente de importación y reintroducción del virus. El riesgo para la salud pública en la Región de las Américas por el sarampión se considera alto debido a la persistencia de la circulación del virus a partir de casos importados, lo que ha resultado en un número limitado de brotes, con varias generaciones de casos y la aparición de casos asociados a brotes preexistentes en nuevas áreas geográficas. Además, se observa un aumento de la población susceptible debido a la persistente baja cobertura de vacunación relacionada con factores como la pandemia de COVID-19, el aumento de la reticencia a la vacunación en algunas comunidades y sectores de la población, y el acceso limitado a los servicios de salud, en particular para las poblaciones vulnerables.

Consejos de la OMS

La OMS recomienda mantener una cobertura homogénea sostenida de al menos el 95% con la primera y segunda dosis de la vacuna antisarampionosa (MCV) y fortalecer la vigilancia epidemiológica integrada del sarampión y la rubéola para lograr la detección oportuna de todos los casos sospechosos en los establecimientos de salud públicos y privados. La OMS recomienda fortalecer la vigilancia epidemiológica y la capacidad de preparación y respuesta en zonas fronterizas de alto tráfico para detectar y responder rápidamente a los casos sospechosos de sarampión. Proporcionar una respuesta rápida a los casos importados de sarampión para evitar el restablecimiento de la transmisión endémica mediante la activación de equipos de respuesta rápida capacitados para este propósito e implementar protocolos de respuesta rápida cuando haya casos importados. Una vez activado un equipo de respuesta rápida, debe garantizarse la coordinación continua entre los niveles nacional, subnacional y local, con canales de comunicación continuos y efectivos en todos los niveles. Durante los brotes, se recomienda establecer una gestión de casos hospitalarios adecuada y una capacidad de prevención y control de infecciones para evitar la transmisión de infecciones asociadas a la atención médica, con la derivación apropiada de pacientes a salas de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire (para cualquier nivel de atención) y evitando el contacto con otros pacientes en salas de espera y/u otras habitaciones del hospital. La OMS recomienda brindar un amplio acceso a la vacuna triple vírica (SPR) para mantener altas tasas de vacunación en la población general y asegurar que las personas con alto riesgo de exposición estén al día con esta vacuna, como el personal sanitario y los viajeros internacionales. Quienes viven en zonas con brotes en Estados Unidos deben seguir las directrices locales de salud pública. A nivel mundial, entre 2000 y 2023, la vacunación logró prevenir aproximadamente 60 millones de muertes [2] y redujo la cifra estimada de muertes por sarampión de 800 062 en 2000 a 107 500 en 2023, lo que representa una disminución del 87 % [3] . En todos los entornos, se debe considerar la posibilidad de administrar profilaxis posexposición a los contactos susceptibles, incluyendo una dosis de MCV o inmunoglobulina humana normal (NHIG) (si está disponible) para aquellos en riesgo y en quienes la vacuna esté contraindicada. En entornos con recursos suficientes, se debe administrar MCV a los contactos susceptibles dentro de los 3 días. En el caso de los contactos cuya vacunación esté contraindicada o no sea posible dentro de los 3 días posteriores a la exposición, se puede considerar la administración de NHIG hasta 6 días después de la exposición. Se debe priorizar a los bebés, las mujeres embarazadas y las personas inmunodeprimidas. La OMS recomienda mantener un stock de vacunas contra el sarampión y la rubéola (SR) y/o la triple vírica (SPR), así como jeringas y suministros para responder a los casos importados. Facilitar el acceso a los servicios de vacunación, según el esquema nacional, a los viajeros internacionales entrantes y salientes, incluidas las personas que deben realizar actividades, dentro o fuera del país, en zonas con brotes de sarampión en curso, poblaciones desplazadas, poblaciones indígenas u otras poblaciones vulnerables. La OMS recomienda a los viajeros internacionales que verifiquen y actualicen su estado de vacunación contra el sarampión antes de partir, incluso si planean viajar a Estados Unidos. Las personas no vacunadas procedentes de zonas de Estados Unidos con brotes de sarampión, que tengan conocimiento de haber estado expuestas a casos de sarampión o presenten signos y síntomas compatibles con la infección por el virus del sarampión, deben consultar a las autoridades sanitarias locales antes de emprender un viaje internacional. Actualmente, no se justifica la adopción de medidas adicionales que interfieran significativamente con el tráfico internacional.

