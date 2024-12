OMS: Hace 5 años apareció el COVID-19 y hasta la fecha sigue acechando a la humanidad

Hace cinco años, el 31 de diciembre de 2019, la Oficina de la OMS en China publicó en su sitio web una declaración de prensa de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre casos de «neumonía viral» en Wuhan (China). En las semanas, meses y años que siguieron, la COVID-19 llegó a marcar nuestras vidas y nuestro mundo.

En la OMS, nos pusimos a trabajar de inmediato en cuanto amaneció el nuevo año. Los empleados de la OMS activaron los sistemas de emergencia el 1 de enero de 2020 e informaron al mundo el 4 de enero. Entre el 9 y el 12 de enero, la OMS había publicado su primer conjunto de orientaciones integrales para los países y, el 13 de enero, reunimos a los socios para publicar el plan de la primera prueba de laboratorio del SARS-CoV-2.

Durante todo el proceso, convocamos a expertos y ministerios de salud de todo el mundo, reunimos y analizamos datos y compartimos lo que se informó, lo que aprendimos y lo que significó para las personas. Lea sobre las acciones de la OMS en esta cronología interactiva .

Al conmemorar este hito, tomémonos un momento para honrar las vidas cambiadas y perdidas, reconocer a quienes sufren COVID-19 y COVID prolongado, expresar gratitud a los trabajadores de la salud que sacrificaron tanto para cuidarnos y comprometernos a aprender de COVID-19 para construir un mañana más saludable.

Seguimos pidiendo a China que comparta los datos y el acceso a ellos para que podamos entender los orígenes de la COVID-19. Se trata de un imperativo moral y científico. Sin transparencia, intercambio y cooperación entre los países, el mundo no puede prevenir y prepararse adecuadamente para futuras epidemias y pandemias.

Al plantearnos la pregunta: “¿Está el mundo mejor preparado para la próxima pandemia de lo que estuvimos para la COVID-19?”, véase la respuesta del Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una reciente conferencia de prensa: https://who.canto.global/b/SHEJL

