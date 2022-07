OMS, La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales en todo el mundo

Copenhague,Estocolmo,- 2022

Según el último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC)/Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la vigilancia y el seguimiento de la tuberculosis (TB) en Europa, probablemente se debió a una fuerte caída (24 %) en los casos de TB notificados entre 2019 y 2020. exacerbada por la pandemia de COVID-19, que dificultó la detección y la notificación.

La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo, solo superada por la COVID-19, y las cepas de tuberculosis resistentes a los medicamentos siguen siendo una gran preocupación. En la lucha contra la TB, la inversión urgente es fundamental, especialmente en el contexto de la pandemia en curso.

“Gracias a una notable reducción del 25 % en el número estimado de casos de TB en la región europea de la OMS entre 2015 y 2020, los países de Europa y Asia central cumplieron el objetivo del plan de acción regional y superaron el hito de la estrategia End TB de una caída del 20 % sobre este periodo de 5 años. Este es un testimonio del compromiso político y los avances en las estrategias de prueba y tratamiento de la TB que hemos visto en toda la Región”, dijo el Dr. Hans Henri P. Kluge, Director Regional de la OMS para Europa.

“Sin embargo, ahora que celebramos el Día Mundial de la Tuberculosis de 2022, no hay lugar para la autocomplacencia. Las muertes por TB se estancaron por primera vez en 2 décadas entre 2019 y 2020, cuando el COVID-19 interrumpió los servicios, dejando a las personas sin diagnóstico ni tratamiento. Para garantizar un progreso continuo, debemos introducir enfoques más innovadores y efectivos en el diagnóstico y tratamiento de la TB y la TB multirresistente (MDR-TB)”, agregó.

Como señaló el director del ECDC, Andrea Ammon, “Desafortunadamente, la lucha contra la tuberculosis se ha vuelto aún más difícil en los últimos 2 años. Debido a la pandemia en curso, estamos viendo una fuerte disminución en las tendencias de notificación, lo que se debe, al menos en parte, a una disminución en la integridad de los datos. Después de encuestar a nuestros Estados miembros, vemos que la recopilación de datos de TB no se puede priorizar sobre el trabajo clínico de COVID-19.

Además, solo 4 Estados miembros pudieron alcanzar la marca del 85 % para el tratamiento exitoso de casos nuevos y recaídas. Ahora, más que nunca, debemos unirnos y aumentar urgentemente nuestros esfuerzos en la lucha contra la TB. No olvidemos que esta sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo”.

Fuente. OMS