OMS precalifica nueva vacuna contra el dengue

Una nueva vacuna contra el dengue recibió la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 10 de mayo de 2024. TAK-003 es la segunda vacuna contra el dengue precalificada por la OMS. Desarrollada por Takeda, es una vacuna viva atenuada que contiene versiones debilitadas de los cuatro serotipos del virus que causan el dengue.

La OMS recomienda el uso de TAK-003 en niños de 6 a 16 años en entornos con alta carga e intensidad de transmisión del dengue. La vacuna debe administrarse en un esquema de 2 dosis con un intervalo de 3 meses entre dosis.

«La precalificación de TAK-003 es un paso importante en la expansión del acceso global a las vacunas contra el dengue, ya que ahora es elegible para ser adquirida por agencias de la ONU, incluidas UNICEF y la OPS», dijo el Dr. Rogerio Gaspar, Director de Regulación y Precalificación de la OMS. «Con solo dos vacunas contra el dengue precalificadas hasta la fecha, esperamos que más desarrolladores de vacunas se presenten para su evaluación, de modo que podamos garantizar que las vacunas lleguen a todas las comunidades que las necesitan».

La lista de precalificación de la OMS también incluye la vacuna CYD-TDV contra el dengue desarrollada por Sanofi Pasteur.

El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito infectado. El dengue grave es una complicación potencialmente letal que puede desarrollarse a partir de infecciones por dengue.

Se estima que cada año hay entre 100 y 400 millones de casos de dengue en todo el mundo y que 3.800 millones de personas viven en países donde el dengue es endémico, la mayoría de los cuales se encuentran en Asia, África y América. El mayor número de casos de dengue notificados se produjo en 2023: la Región de las Américas de la OMS informó 4,5 millones de casos y 2300 muertes. Es probable que los casos de dengue aumenten y se expandan geográficamente debido al cambio climático y la urbanización.

