OMS reporta actualización de la situación Mundial con la Mpox o Viruela del Mono

Este es el 51.º informe de situación sobre el brote multinacional de mpox. Este informe proporciona detalles sobre la situación epidemiológica mundial de mpox con datos al 31 de marzo de 2025, incluyendo una actualización sobre la situación epidemiológica de mpox en África, con datos al 20 de abril de 2025, actualizaciones sobre casos importados de mpox debido al clado I del virus de la viruela del simio (MPXV) al 25 de abril de 2025, y actualizaciones de la respuesta operativa al 25 de abril de 2025.

Aspectos destacados

• Se siguen notificando casos de mpox debido al clado Ib del virus de la viruela del simio (MPXV), principalmente en África, donde once países han notificado transmisión comunitaria de esta cepa en las últimas seis semanas.

• Donde los brotes de mpox no se contienen rápidamente y no se detiene la transmisión entre humanos, siguen representando un riesgo potencial de transmisión sostenida en la comunidad.

• Actualmente, Uganda reporta el mayor número de casos confirmados de mpox a nivel mundial, con entre 200 y 300 nuevos casos reportados por semana . Hasta la fecha, el país solo ha detectado el clado Ib MPXV.

• La República Democrática del Congo continúa reportando el mayor número acumulado de casos confirmados de mpox en África en 2025, a pesar de la disminución en el número de casos confirmados reportados en las últimas semanas, probablemente debido a una reducción en la capacidad de prueba y confirmación. Los clados Ia y Ib MPXV continúan circulando en el país.

• Burundi continúa observando una tendencia descendente en los casos confirmados, con menos de 50 nuevos casos confirmados por semana, en comparación con los más de 200 casos confirmados por semana durante el pico del brote.

• Sierra Leona ha reportado un número creciente de casos confirmados de mpox, con más de 200 nuevos casos confirmados reportados durante la semana más reciente, lo que pone de relieve el aumento de la transmisión en el país. Actualmente se están recopilando detalles sobre las características epidemiológicas.

Más en : https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-mpox–external-situation-report–51—29-april-2025

