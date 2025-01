OMS reporta brote de Zika en la India

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, se notificaron 151 casos de enfermedad por el virus de Zika en tres estados de la India (los estados de Gujarat, Karnataka y Maharashtra). El estado de Maharashtra notificó un total acumulado de 140 casos de enfermedad por el virus de Zika a través del Programa Integrado de Vigilancia de Enfermedades (IDSP). Además, los estados de Karnataka y Gujarat notificaron diez y un caso, respectivamente, en 2024. Al 31 de diciembre de 2024, no se habían notificado casos de microcefalia o síndrome de Guillain-Barré asociados a este brote. El virus de Zika (ZIKV) se transmite a los humanos por la picadura de un mosquito Aedes infectado. El virus de Zika también se transmite de la madre al feto durante el embarazo, así como por contacto sexual, transfusión de sangre y productos sanguíneos y, posiblemente, por trasplante de órganos. No existe un tratamiento específico disponible para la infección o la enfermedad por el virus de Zika.

Descripción de la situación

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, se notificaron un total acumulado de 151 casos de ZVD en tres estados de la India (los estados de Gujarat, Karnataka y Maharashtra). El estado de Maharashtra notificó un total acumulado de 140 casos de ZVD a través del Programa Integrado de Vigilancia de Enfermedades (IDSP). Entre los 140 casos, la mayoría (125 casos) se notificaron en el distrito de Pune, 11 en el distrito de Ahmednagar y un caso en cada uno de los distritos de Kolhapur, Sangli y Solapur y en el área suburbana de Mumbai. Además, el estado de Karnataka notificó diez casos en 2024, siete en el distrito urbano de Bengaluru y tres en el distrito de Shivamogga. El estado de Gujarat notificó un caso de Zika en la Corporación Gandhinagar en 2024. El número de casos de ZVD notificados en 2024 en el estado de Maharashtra es el más alto desde 2021 en comparación con uno, tres y 18 casos de enfermedad ZIKV notificados respectivamente en 2021, 2022 y 2023. El número de casos notificados en el estado de Karnataka en 2024 también es el número más alto notificado desde el primer caso notificado en 2022. La Unidad IDSP Estatal no desagrega rutinariamente el número de casos de ZVD (por ejemplo, estado de embarazo), por lo tanto, se desconoce el número de infecciones por ZIKV entre mujeres embarazadas. Hasta el 31 de diciembre de 2024, no se han notificado casos de microcefalia y/o síndrome de Guillain-Barré (SGB) asociados a este brote.

Epidemiología

El virus del Zika es un virus transmitido por mosquitos que se identificó por primera vez en Uganda en 1947 en un mono macaco Rhesus y en la década de 1950 se informó de evidencias de infección y enfermedad en humanos en otros países africanos. El virus del Zika se transmite a los humanos por la picadura de un mosquito Aedes infectado . El virus del Zika también se transmite de la madre al feto durante el embarazo, así como por contacto sexual, transfusión de sangre y productos sanguíneos y, posiblemente, por trasplante de órganos. El virus del Zika (ZIKV) puede causar grandes epidemias, en particular cuando se introduce en poblaciones inmunológicamente inactivas, lo que genera una demanda sustancial en el sistema de salud pública, que incluye vigilancia, manejo de casos y pruebas de diagnóstico diferencial de laboratorio, especialmente en caso de co-circulación de otras enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y el chikungunya. En la mayoría de los casos, la infección por ZIKV es asintomática o levemente sintomática y de corta duración. Sin embargo, la infección durante el embarazo se asocia con un riesgo de microcefalia y otras malformaciones congénitas en los bebés (síndrome congénito de Zika (SCZ)), así como parto prematuro y aborto espontáneo. Algunos adultos y niños infectados por ZIKV pueden desarrollar complicaciones neurológicas, incluido el síndrome de Guillain-Barré, neuropatía y mielitis. No existe un tratamiento específico disponible para la infección o enfermedad por el virus Zika.

Respuesta de salud pública

El 3 de julio de 2024, el Gobierno de la India emitió un aviso para todos los estados tras la detección de casos de enfermedad por ZIKV en el estado de Maharashtra y las siguientes medidas de salud pública: El IDSP del Centro Nacional para el Control de Enfermedades tiene el mandato de vigilar y responder a más de 40 enfermedades contagiosas propensas a brotes, incluido el virus del Zika. Cada estado tiene laboratorios designados, como los laboratorios de salud pública de distrito y los laboratorios de referencia estatales, bajo el IDSP para la investigación y vigilancia de estas enfermedades.

Lineamientos Técnicos para el Manejo Integrado de Vectores y participación comunitaria efectiva difundidos a los Estados para su implementación.

En el marco de la Misión Nacional de Salud, se proporciona apoyo presupuestario a los estados y territorios de la Unión para actividades preventivas como la provisión de inspectores de cría domésticos (trabajadores que inspeccionan las casas para detectar criaderos de mosquitos y los eliminan), la participación de activistas de salud social acreditados, insecticidas, máquinas nebulizadoras, apoyo a la capacitación y actividades de concientización. En Maharashtra, las autoridades estatales llevaron a cabo una vigilancia activa tras la detección de los primeros casos de la enfermedad por ZIKV, en particular entre las mujeres embarazadas. Se ha llevado a cabo un seguimiento estrecho de las mujeres embarazadas que dieron positivo al virus y se han intensificado las medidas de control de vectores en las zonas afectadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

El virus del Zika puede causar grandes epidemias, en particular cuando se introduce en poblaciones inmunológicamente inexpertas, con una demanda sustancial del sistema de salud pública, que incluye vigilancia, manejo de casos y pruebas de diagnóstico diferencial de laboratorio para diferenciar la enfermedad por virus del Zika de la enfermedad causada por virus transmitidos por mosquitos que circulan simultáneamente, como el dengue y el chikungunya. El ZIKV se transmite principalmente por mosquitos de la especie Aedes , pero también puede transmitirse de la madre al feto durante el embarazo, a través del contacto sexual, la transfusión de sangre y productos sanguíneos y el trasplante de órganos. Aunque entre el 60 y el 80 % de las infecciones por el virus del Zika son asintomáticas o solo presentan síntomas leves, la infección por ZIKV puede causar síndrome de Guillain-Barré, microcefalia y síndrome congénito del Zika (SCZ) durante el embarazo. La India notificó su primer caso de Zika en el estado de Gujarat en 2016. Desde entonces, muchos otros estados, a saber, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Rajastán, Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh, Delhi y Karnataka, han notificado casos posteriormente, pero no se ha notificado ningún caso de microcefalia asociado al ZIKV. Aunque el virus del Zika no es inesperado en el estado de Maharashtra, dada la amplia distribución de los vectores, Aedes aegypti y Aedes albopictus , en toda la India, el número de casos de ZVD notificados en el estado de Maharashtra en 2024 es mucho mayor que los números notificados en años anteriores y, por lo tanto, es inusual. La incidencia real de ZVD podría ser mayor debido a la presentación clínica asintomática o leve en la mayoría de las infecciones por ZIKV, combinada con un nivel variado de conciencia entre los médicos. La densidad del mosquito Aedes en la India varía según la temporada y la ubicación, y las densidades más altas se producen durante las temporadas de monzón y posmonzón.

Consejos de la OMS

La protección contra las picaduras de mosquitos durante el día y las primeras horas de la noche es una medida fundamental para prevenir la infección por ZIKV. Se debe prestar especial atención a la prevención de las picaduras de mosquitos en mujeres embarazadas, mujeres en edad reproductiva y niños pequeños. Los mosquitos Aedes se reproducen en pequeñas acumulaciones de agua dentro y alrededor de las casas, las escuelas y los lugares de trabajo. Es importante eliminar estos lugares de reproducción de mosquitos con métodos adecuados, como cubrir los recipientes de almacenamiento de agua, eliminar el agua estancada en recipientes que la contienen, como jarrones y macetas, y limpiar la basura, los recipientes sin usar y los neumáticos usados. Las iniciativas comunitarias son esenciales para apoyar a las autoridades sanitarias locales y los programas nacionales de salud pública para reducir los lugares de reproducción de mosquitos. Las autoridades sanitarias también pueden recomendar el uso de larvicidas e insecticidas para reducir las poblaciones de mosquitos y la propagación de enfermedades. Las zonas semiurbanas deben evitar la reproducción de Aedes spp. en plantaciones de caucho y otros charcos de agua estancada. Las personas que viajen a zonas de alto riesgo, especialmente las mujeres embarazadas, deben tomar precauciones básicas para protegerse de las picaduras de mosquitos. Entre ellas, se incluyen llevar camisas y pantalones de manga larga de colores claros, asegurarse de que las habitaciones estén equipadas con mosquiteros para evitar la entrada de mosquitos y utilizar repelentes de insectos que contengan N,N-dietil-meta-toluamida (DEET), IR3535 o icaridina, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto. En las regiones con transmisión activa del ZIKV, todas las personas con sospecha de infección por ZIKV y sus parejas sexuales (en particular las mujeres embarazadas) deben recibir información sobre los riesgos de transmisión sexual del ZIKV. La OMS recomienda que se proporcione a los hombres y mujeres sexualmente activos información adecuada sobre la infección por el virus del Zika y se les ofrezca una gama completa de métodos anticonceptivos para que puedan tomar una decisión informada sobre si quedarse embarazadas y cuándo hacerlo para prevenir el síndrome de Zika Zika y otros posibles resultados adversos para el embarazo y el feto. Se debe informar a los hombres y las mujeres sobre el posible riesgo de transmisión sexual del virus del Zika durante los tres y dos meses, respectivamente, posteriores a la infección conocida o presunta, y se les debe informar sobre el uso correcto y sistemático de preservativos o la abstinencia durante ese período de tiempo para prevenir la infección por el virus del Zika por transmisión sexual. Las mujeres que han tenido relaciones sexuales sin protección y no desean quedar embarazadas por temor a contraer una infección por el virus del Zika deben tener acceso inmediato a servicios de anticoncepción de emergencia y asesoramiento. Las mujeres embarazadas deben practicar sexo seguro (incluido el uso correcto y sistemático de preservativos) o abstenerse de la actividad sexual durante todo el embarazo. Se debe alentar a las mujeres embarazadas a que asistan a las citas programadas y a una mejor atención y seguimiento prenatal, incluida la ecografía para detectar microcefalia y otras anomalías del desarrollo asociadas con la infección por el virus del Zika durante el embarazo, de conformidad con el plan de respuesta estatal o nacional. En las regiones donde no hay transmisión activa del virus del Zika, la OMS recomienda practicar sexo seguro, lo que incluye posponer el inicio de la actividad sexual, mantener relaciones sexuales sin penetración, usar de manera correcta y sistemática preservativos masculinos o femeninos y reducir el número de parejas sexuales, o abstenerse durante un período de tres meses para los hombres y dos meses para las mujeres que regresan de zonas donde hay transmisión activa del virus del Zika, a fin de prevenir la infección de sus parejas sexuales. Las parejas sexuales de mujeres embarazadas que vivan en zonas donde hay transmisión local del virus del Zika o que regresen de ellas deben practicar sexo seguro o abstenerse de la actividad sexual durante todo el embarazo. La OMS no recomienda ninguna restricción de viajes o comercio con la India basándose en la información actual disponible. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON549

