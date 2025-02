OMS Reporta Enfermedad del virus de Marburgo en Tanzanía

Desde que se declaró el brote de la enfermedad del virus de Marburgo (MVD) el 20 de enero de 2025 en la República Unida de Tanzanía, el Ministerio de Salud informó de una muerte confirmada adicional en el epicentro del brote, en el distrito de Biharamulo, en la región de Kagera. Al 10 de febrero de 2025, el Ministerio de Salud había notificado un total acumulado de dos casos confirmados y ocho casos probables. Los 10 casos habían fallecido, incluidos ocho que murieron antes de la confirmación del brote. Al 10 de febrero de 2025, los 281 contactos que figuraban en la lista y estaban bajo vigilancia habían completado el seguimiento de 21 días. El Ministerio de Salud elaboró ​​un plan de respuesta nacional para orientar las actividades. Además, se desplegó un equipo nacional de respuesta rápida en la región afectada para mejorar la investigación y la respuesta al brote, con el apoyo técnico y operativo de la OMS y los asociados en materia de salud.

Descripción de la situación

Desde que se publicó la noticia anterior sobre este brote de enfermedad el 14 de enero de 2025, se han notificado dos casos confirmados y se están realizando esfuerzos para determinar la fuente de la infección. Hasta el 10 de febrero de 2025, se han notificado 10 casos acumulados, incluidos dos casos confirmados y ocho casos probables. Todos los casos resultaron en muerte, incluidos ocho que murieron antes de la confirmación del brote. Los dos casos confirmados desde la declaración del brote murieron mientras estaban aislados en un centro de tratamiento designado por el Ministerio de Salud. El 28 de enero, se realizó un entierro seguro y digno para el último caso confirmado. No se han notificado nuevos casos confirmados o probables después de este entierro. El caso índice presunto, una mujer adulta, comenzó a presentar síntomas el 9 de diciembre y murió el 16 de diciembre de 2024. Los 10 casos se notificaron en el distrito de Biharamulo, en la región de Kagera; la edad media de los casos fue de 30 años (rango: 1 a 75 años) y la mayoría de los casos (70 %, 7) fueron mujeres. En total, se notificaron 90 casos sospechosos entre el 20 de enero y el 10 de febrero, todos los cuales dieron negativo en las pruebas de detección de MVD. Al 10 de febrero de 2025, los 281 contactos enumerados completaron 21 días de seguimiento. El primer brote de MVD en Tanzania se registró en marzo de 2023 en el distrito de Bukoba, en la región de Kagera, y los reservorios zoonóticos, como los murciélagos frugívoros, siguen siendo endémicos en la zona. El brote de marzo de 2023 duró casi dos meses y se produjeron nueve casos, incluidas seis muertes. Epidemiología La enfermedad de Marburgo es una enfermedad muy virulenta que puede causar una enfermedad grave y es clínicamente similar a la enfermedad del Ébola (EBOD). La EBOD y la MVD son causadas por los orthoebolavirus y los orthomarburgvirus respectivamente; ambos son miembros de la familia Filoviridae (filovirus). Las personas se infectan después de una exposición prolongada a minas o cuevas habitadas por colonias de murciélagos frugívoros Rousettus, un tipo de murciélago frugívoro, que pueden transmitir el virus de Marburgo. El virus de Marburgo luego se propaga entre las personas a través del contacto directo (a través de la piel lesionada o las membranas mucosas) con la sangre, las secreciones, los órganos u otros fluidos corporales de las personas infectadas, y con superficies y materiales (por ejemplo, ropa de cama, prendas de vestir) contaminados con estos fluidos. Los trabajadores de la salud se han infectado previamente mientras trataban a pacientes con MVD sospechada o confirmada. Las ceremonias funerarias que implican el contacto directo con el cuerpo del fallecido también pueden contribuir a la transmisión del virus de Marburgo. El período de incubación varía de dos a 21 días. La enfermedad causada por el virus de Marburgo comienza de forma abrupta, con fiebre alta, dolor de cabeza intenso y malestar general intenso. Al tercer día pueden aparecer diarrea acuosa intensa, dolor y calambres abdominales, náuseas y vómitos. Aunque no todos los casos presentan signos hemorrágicos, pueden aparecer manifestaciones hemorrágicas graves entre cinco y siete días después del inicio de los síntomas, y los casos mortales suelen presentar algún tipo de hemorragia, a menudo en varias zonas del cuerpo. En los casos mortales, la muerte se produce con mayor frecuencia entre ocho y nueve días después del inicio de los síntomas, generalmente precedida por una pérdida de sangre grave y un shock. Actualmente no existe ningún tratamiento o vacuna aprobados para la enfermedad de Marburgo. Algunas vacunas y terapias candidatas están actualmente en investigación. Hasta ahora se han notificado dieciocho brotes de MVD en todo el mundo. El brote más reciente se registró en Ruanda entre septiembre y diciembre de 2024. Entre otros países que notificaron anteriormente brotes de MVD en la región africana se encuentran Angola, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Ghana, Guinea, Kenya, Sudáfrica, la República Unida de Tanzanía y Uganda.

