OMS reporta sobre la situación de la Enfermedad por virus de Oropouche en las Américas

Desde que se publicó la última noticia sobre brotes de enfermedades el 23 de agosto de 2024, tres países y un territorio más (Ecuador, Guyana, Panamá e Islas Caimán) han notificado casos confirmados de enfermedad por el virus de Oropouche en la Región de las Américas en 2024. Además, se han notificado casos importados de Oropouche de Canadá, Estados Unidos de América y países de la Región de Europa.

Hasta el 25 de noviembre de 2024, se han notificado un total de 11 634 casos confirmados de Oropouche, incluidas dos muertes, en la Región de las Américas, en diez países y un territorio: Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Islas Caimán, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Guyana, Panamá y Perú. Sobre la base de la información disponible, la OMS considera que el riesgo general para la salud pública que plantea este virus es alto a nivel regional y bajo a nivel mundial. Ante el inicio de la temporada de arbovirus en la región, la OMS insta a los países en riesgo a reforzar la vigilancia epidemiológica y entomológica y las medidas preventivas en la población.

Esto es crucial debido a la expansión geográfica del virus y a los posibles nuevos vectores y vías de transmisión, incluida la transmisión vertical, que podrían afectar tanto a la población general como a grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, sus fetos y los recién nacidos.

Descripción de la situación

Desde que se publicó la última noticia sobre este brote de enfermedad el 23 de agosto de 2024, otros tres países y un territorio (Ecuador, Guyana y Panamá) han notificado casos confirmados de enfermedad por el virus de Oropouche en la Región de las Américas. Además, se notificaron casos importados de Oropouche de las Islas Caimán, Canadá, los Estados Unidos de América y algunos países de la Región Europea. Entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2024, se han notificado 11 634 casos confirmados de Oropouche, incluidas dos muertes, en la Región de las Américas: Bolivia (Estado Plurinacional de) (356 casos), Brasil (9563 casos, incluidas dos muertes), Canadá (dos casos importados), Islas Caimán (un caso importado), Colombia (74 casos), Cuba (603 casos), Ecuador (dos casos), Guyana (dos casos), Panamá (un caso), Perú (936 casos) y Estados Unidos de América (94 casos importados). Además, se han notificado casos importados de Oropouche en países de la Región de Europa (30 casos) (1). En Brasil y Cuba se han notificado casos y consecuencias de transmisión vertical de la infección por el virus de Oropouche. Brasil ha confirmado tres casos de transmisión vertical (dos casos de muerte fetal y un caso de anomalía congénita) y ha informado de que se están investigando 15 muertes fetales, cinco abortos espontáneos y tres casos de anomalías congénitas. [1] Además, en septiembre, Cuba confirmó un caso de anomalía congénita y se están investigando otros dos casos.

A continuación se presenta un resumen de la situación en los países que han notificado casos confirmados de Oropouche en las Américas hasta el 25 de noviembre de 2024. Estado Plurinacional de Bolivia: Entre el 1 de enero y el 5 de octubre de 2024, se confirmaron 356 casos de Oropouche mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR). Se ha notificado transmisión en tres departamentos: La Paz con el 75,3% de los casos (268 casos), seguido de Beni con el 21,3% de los casos (76 casos) y Pando con el 3,4% de los casos (12 casos). Se han notificado casos en 16 municipios considerados endémicos para esta enfermedad, con la mayor proporción de casos notificados en los municipios de Irupana, La Paz, con el 33% de los casos; seguido de La Asunta, La Paz, con el 13% de los casos; Chulumani, La Paz, y Guayaramerín, Beni, con el 12% cada uno. La mitad de los casos son de sexo femenino (179 casos) y el grupo de edad con mayor número de casos es el de 30 a 39 años, que representa el 20% de los casos (70 casos). No se han registrado muertes que pudieran estar asociadas a la infección por OROV. Además, entre el 23 de marzo y el 13 de abril de 2024, se notificaron diez casos de coinfección de Oropouche y dengue en pacientes de tres municipios del departamento de La Paz, todos ellos positivos para dengue por RT-PCR con serotipificación de DENV-1 (dos casos) y DENV-2 (ocho casos) (2). Brasil: Entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2024, se confirmaron 9563 casos de Oropouche mediante RT-PCR. La mayoría de los casos se han notificado en municipios de los estados del norte; sin embargo, hasta la fecha, se han notificado casos en 22 de los 27 estados del país. La región amazónica, zona considerada endémica de Oropouche, representa el 70% de los casos notificados en el país, con siete estados notificando casos: Amazonas (3231 casos), Rondônia (1711 casos), Acre (273 casos), Roraima (277 casos), Pará (157 casos), Amapá (128 casos) y Tocantins (ocho casos) (3). Además, se ha documentado transmisión autóctona en 15 estados no amazónicos, algunos de los cuales no habían notificado casos anteriormente: Bahía (889 casos), Espírito Santo (1.763 casos), Ceará (249 casos), Minas Gerais (194 casos), Santa Catarina (178 casos), Pernambuco (144 casos), Río de Janeiro (116 casos), Alagoas (116 casos), Sergipe (34 casos), Maranhão (33 casos), Piauí (30 casos), Mato Grosso (18 casos), São Paulo (ocho casos), Paraíba (cinco casos) y Mato Grosso do Sul (un caso)(3, 4). Más de la mitad de los casos (52%; 4995) son varones y el grupo de edad con mayor número de casos es el de 20 a 29 años, con un 21% de los casos (1963 casos) (3). El Centro Focal Nacional para el RSI (CNE) de Brasil notificó dos casos fatales de infección por OROV detectados retrospectivamente en el estado de Bahía1 y seis casos están bajo investigación: uno en el estado de Paraná, con fuente probable de infección en el estado de Santa Catarina, dos en Espírito Santo, uno en Acre, uno en Alagoas y uno en Mato Grosso (4). [2] Además, el 12 de agosto de 2024, Brasil notificó un caso de encefalitis asociada a OROV. El caso es un hombre residente en el estado de Piauí (3). [3] Al 16 de noviembre de 2024, se han confirmado tres casos de transmisión vertical: [4] dos casos de muerte fetal: uno en Pernambuco y otro en Ceará; y un caso de anomalía congénita en Acre. En cuanto a los casos en investigación en el país, se han identificado 15 casos de muerte fetal en Pernambuco (15 casos), tres casos de anomalía congénita en Acre (dos casos) y Bahía (un caso) y cinco abortos espontáneos en Pernambuco (3-5). Colombia : Entre el 1 de enero y el 5 de octubre de 2024, se han notificado 74 casos confirmados de Oropouche en tres departamentos del país: Amazonas (70 casos), Caquetá (un caso) y Meta (un caso); además, se identificaron dos casos en viajeros procedentes de Tabatinga, Brasil. Los casos se identificaron mediante una estrategia retrospectiva de búsqueda de casos de laboratorio implementada en 2024 por el Instituto Nacional de Salud de Colombia basada en la vigilancia del dengue (38 casos) y mediante la investigación de casos de síndrome febril (36 casos). Más de la mitad de los casos (51,4%; 38) fueron mujeres y el grupo de edad con mayor número de casos fue el de 10 a 19 años, con el 36,5% de los casos (27 casos). No se han registrado muertes que pudieran estar asociadas a la infección por OROV. Se reportaron seis casos de coinfección con dengue en el departamento de Amazonas, cuatro en el municipio de Leticia (dos con DENV-1 y dos con DENV-2), uno en el municipio de Puerto Nariño (DENV-3), y en el departamento del Meta, uno en el municipio de Guamal (DENV-4). En cuanto a la vigilancia de casos de transmisión vertical y sus consecuencias, hasta el 3 de octubre de 2024 se han identificado dos casos de Oropouche en gestantes, ambas de Leticia, de 18 años (inicio de síntomas a las 29 semanas de gestación) y 22 años (inicio de síntomas a las 34 semanas de gestación), respectivamente. Ambas evolucionaron favorablemente y sus hijos nacieron sin complicaciones. Hasta la fecha, ninguno de los lactantes presenta evidencia de anomalías congénitas, síndromes neurológicos o trastornos del neurodesarrollo. [5] Cuba: Entre el 27 de mayo y el 25 de noviembre de 2024 se notificaron 603 casos confirmados. Se continúa identificando casos mediante la vigilancia del síndrome febril inespecífico, registrándose casos en 109 municipios de las 15 provincias del país. Las provincias de La Habana (174 casos), Santiago de Cuba (75 casos), Pinar del Río (47 casos) y Cienfuegos (39 casos) concentraron el 55% de los casos confirmados. [6] Más de la mitad de los casos fueron mujeres (55%, 331) y la mayor proporción de casos se registró en el grupo de edad de 19 a 54 años (53%, 320). El 19 de septiembre de 2024, Cuba notificó tres casos de síndrome de Guillain-Barré (SGB) asociado con OROV. Los tres casos, dos mujeres y un hombre de 51, 53 y 64 años respectivamente, presentaron inicio de síntomas en junio. Los casos son residentes de la provincia de Santiago de Cuba, en los municipios de San Luis (un caso) y Santiago de Cuba (dos casos). Se recogieron muestras de suero, líquido cefalorraquídeo (LCR) y orina que dieron positivo con RT-PCR para OROV. Se identificaron siete casos de Oropouche en mujeres embarazadas, dos de las cuales dieron a luz a bebés vivos sin que se detectara ninguna anomalía congénita. Por otra parte, se han identificado tres casos de anomalías congénitas del sistema nervioso central con sospecha de etiología infecciosa a través del servicio nacional de referencia prenatal, de los cuales uno se ha sometido a pruebas virológicas con un resultado positivo para OROV en sangre del corazón fetal; los otros dos casos están bajo investigación. Ecuador : Hasta el 5 de octubre de 2024, se notificaron dos casos confirmados por laboratorio de la enfermedad del virus Oropouche, que se detectaron durante un análisis retrospectivo de muestras negativas al dengue por parte del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI). El primer caso se presentó en una persona de 62 años de la provincia de Bolívar que desarrolló síntomas el 11 de junio. El segundo caso se presentó en una persona de 36 años de la provincia de Los Ríos que desarrolló síntomas el 17 de julio. Ambos pacientes no tienen antecedentes de viajes recientes. Ninguno de los casos requirió hospitalización y se han recuperado completamente. Guyana : Entre el 8 y el 14 de septiembre de 2024, se notificaron dos casos confirmados por laboratorio de la enfermedad por el virus de Oropouche, siendo la primera detección de esta enfermedad en el país. El primer caso fue un hombre de 47 años que presentó síntomas el 21 de agosto de 2024. El caso buscó atención médica el 24 de agosto de 2024. Se recogieron muestras de sangre y la prueba RT-PCR realizada el 3 de septiembre dio positivo para OROV. El segundo caso notificado fue el de un hombre de 42 años que presentó síntomas el 2 de septiembre de 2024. El caso buscó atención médica el 3 de septiembre de 2024. Se recogieron muestras de sangre y la prueba RT-PCR realizada el 7 de septiembre dio positivo para OROV. Ambos casos habían residido en la misma zona geográfica en la región de Mahaica-Berbice, durante al menos 14 días antes de la aparición de los síntomas y ninguno ha informado de antecedentes de viaje. Panamá: El 15 de noviembre de 2024, el Centro Focal Nacional para el RSI de Panamá notificó el primer caso confirmado de enfermedades por el virus Oropouche en 2024. El caso fue confirmado por el laboratorio del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios en Salud (ICGES) en Panamá. El caso tiene entre 30 y 35 años de edad y es de la provincia de Coclé, con antecedentes de viajes recientes dentro del país. El caso notificó el inicio de los síntomas el 27 de agosto de 2024 y se le diagnosticó dengue sospechoso. El caso no requirió hospitalización y se recuperó en su domicilio. Este caso se detectó a través de la estrategia de vigilancia de laboratorio, que implicó analizar una muestra de un paciente con síntomas similares al dengue que inicialmente dio negativo en la prueba de DENV. El 15 de noviembre, el caso fue confirmado por OROV mediante RT-PCR. Aunque se recuperó, el caso está actualmente bajo investigación, ya que aún no se ha determinado el sitio exacto de exposición y transmisión. Perú : Entre el 1 de enero y el 5 de octubre de 2024, se han notificado 936 casos confirmados de Oropouche en ocho departamentos del país. Los departamentos son Loreto (466 casos), Madre de Dios (312 casos), Ucayali (138 casos), Huánuco (15 casos), Junín (dos casos), Tumbes (un caso), San Martín (un caso) y Puno (un caso). Más de la mitad de los casos (51%; 476) fueron varones, y el grupo de edad con mayor número de casos fue el de 30 a 39 años, con el 37% de los casos (348 casos). No hubo muertes ni informes de posible transmisión vertical en el país. Casos importados en países y territorios no endémicos Canadá: Al 21 de septiembre de 2024, Canadá confirmó dos casos de Oropouche con antecedentes de viajes a Cuba. Islas Caimán: El 16 de septiembre de 2024, la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) confirmó un caso importado de virus Oropouche en una mujer adulta de las Islas Caimán que había viajado a Cuba. La paciente presentó síntomas, incluidos fiebre y dolor muscular, el 10 de agosto después de regresar. La prueba inicial para el virus Oropouche en las Islas Caimán el 12 de agosto dio positivo y se confirmó en el laboratorio de referencia de CARPHA a partir de una muestra de convaleciente recolectada el 15 de agosto. Estados Unidos de América: Hasta el 8 de octubre de 2024, se habían identificado 94 casos importados de enfermedad por el virus de Oropouche en los estados de Florida (90 casos), California (un caso), Colorado (un caso), Kentucky (un caso) y Nueva York (un caso). La mediana de edad de los casos fue de 51 años (rango de 6 a 94 años) y el 48% eran mujeres. Un total de tres casos fueron hospitalizados. Dos de los casos presentaron enfermedad neuroinvasiva, no se reportaron muertes y todos los casos tenían antecedentes de viajes a Cuba. Además, entre el 2 de junio y el 20 de julio de 2024, se han identificado 30 casos importados de Oropouche en tres países de la Región Europea de la OMS: Alemania (tres casos), España (21 casos) e Italia (seis casos); 20 de estos casos tenían antecedentes de viaje a Cuba y uno a Brasil, estos casos son de los primeros casos registrados en esta región.

Epidemiología

La enfermedad del virus Oropouche es una enfermedad arboviral causada por el virus Oropouche (OROV), un virus ARN monocatenario segmentado que forma parte del género Orthobunyavirus de la familia Peribunyaviridae . Se ha descubierto que el virus circula en América Central y del Sur y el Caribe. El OROV puede transmitirse a los humanos principalmente a través de la picadura del mosquito Culicoides paraensis , que se encuentra en áreas boscosas y alrededor de cuerpos de agua, o ciertos mosquitos Culex quinquefasciatus . Se sospecha que la circulación viral incluye tanto ciclos epidémicos urbanos como selváticos. En el ciclo selvático, los primates, los perezosos y quizás las aves son huéspedes vertebrados, pero no se ha identificado un vector artrópodo definitivo. En el ciclo epidémico urbano, los humanos son el huésped amplificador y el OROV se transmite principalmente a través de la picadura del mosquito Culicoides paraensis . Se ha documentado transmisión vertical en Brasil y Cuba y se están investigando más a fondo algunos casos. Hasta la fecha, no hay evidencia de otros modos de transmisión del OROV de persona a persona. Los síntomas de la enfermedad son similares a los del dengue y comienzan entre cuatro y ocho días (entre tres y doce) después de la picadura infecciosa. El inicio es repentino, generalmente con fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez de las articulaciones, dolor, escalofríos y, a veces, náuseas y vómitos persistentes, durante hasta siete días. Hasta el 60% de los casos tienen una recaída de los síntomas después de que cesa la fiebre. La mayoría de los casos se recuperan en siete días, sin embargo, en algunos pacientes, la convalecencia puede durar semanas. La presentación clínica grave es rara, pero puede resultar en meningitis aséptica durante la segunda semana de la enfermedad. No existe un tratamiento antiviral específico ni una vacuna contra la enfermedad por el virus de Oropouche. Una publicación reciente describe la presencia del virus Oropouche con capacidad de replicación en fluidos corporales como sangre, suero, orina e incluso semen, encontrados en muestras de un paciente diagnosticado con la enfermedad al regresar a Italia después de un viaje a Cuba. El virus fue detectado en cultivos hasta 16 días después del inicio de los síntomas. Sin embargo, los resultados no son concluyentes para confirmar la transmisión sexual de la enfermedad y no ha habido reportes de este tipo de transmisión.

Respuesta de salud pública

Nivel regional: Se han emitido alertas y actualizaciones epidemiológicas para alertar a los Estados Miembros y recomendar acciones a implementar. También se ha difundido información a través de seminarios web regionales y nacionales para el personal de salud.

Se han elaborado y difundido algoritmos para realizar pruebas de laboratorio. Se ha impartido capacitación sobre pruebas moleculares (RT-PCR) y caracterización (secuenciación del genoma completo) mediante talleres o asistencia a distancia, y se han distribuido reactivos esenciales. Como resultado de los esfuerzos regionales y nacionales, se dispone de capacidad para realizar pruebas moleculares en 23 de los 33 países de América Latina y el Caribe. La OMS está trabajando para ampliar estas capacidades según sea necesario.

Se ha revisado la información clínica disponible para recomendar definiciones de casos provisionales (sospechoso, probable y confirmado, transmisión vertical).

Se ha creado un espacio de colaboración virtual a nivel regional para desarrollar analítica epidemiológica de la enfermedad.

Se han redactado y compartido protocolos de investigación genéricos para la caracterización de los resultados del embarazo en bebés de personas embarazadas expuestas a OROV.

Los expertos de la OMS están brindando apoyo en los países que están experimentando brotes.

Desarrollo y publicación de una guía provisional sobre vigilancia entomológica y medidas de prevención para los vectores del virus Oropouche.

El taller regional sobre biología, ecología y vigilancia de insectos del género Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) vectores del virus Oropouche (OROV) en las Américas se realizó del 18 al 22 de noviembre de 2024 en la FIOCRUZ Manaus-Brasil, con participación de ocho países.

Evaluación de riesgos de la OMS

En la Región de las Américas, históricamente se han producido brotes de la enfermedad del virus Oropouche en la región amazónica. Se han notificado numerosos brotes de la enfermedad en comunidades rurales y urbanas de Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago (6). El brote en curso pone de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y entomológica y de reforzar las medidas preventivas en la población. Esto es crucial debido a la ampliación del área de transmisión del virus y a la creciente necesidad de comprender mejor el espectro de la enfermedad, incluidas las posibles nuevas vías de transmisión y los nuevos vectores que podrían afectar tanto a la población general como a grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, sus fetos y los recién nacidos. Basándose en la información disponible, la OMS considera que el riesgo general que plantea este virus para la salud pública es alto a nivel regional y bajo a nivel mundial.

Consejos de la OMS

La proximidad de los lugares de cría de los mosquitos vectores a las viviendas humanas es un factor de riesgo importante para la infección por OROV. Las estrategias de prevención se basan en medidas de control contra los vectores artrópodos y en medidas de protección personal. Las medidas de control de los vectores se basan en la reducción de las poblaciones de mosquitos mediante el control de los lugares de cría, lo que se logra reduciendo el número de hábitats naturales y artificiales llenos de agua que sustentan las larvas de mosquitos, reduciendo así las poblaciones de mosquitos adultos alrededor de las comunidades en riesgo. Las medidas de protección personal se basan en la prevención de las picaduras de mosquitos mediante barreras mecánicas (mosquiteros), dispositivos repelentes de insectos, ropa tratada con repelentes y repelentes de mosquitos. Se ha demostrado que los insecticidas químicos como la deltametrina y la N,N-dietil-meta-toluamida (DEET) son eficaces para proporcionar protección contra las picaduras de las especies Culicoides y Culex . Dada su presentación clínica y considerando que se inicia la temporada de arbovirus en el Cono Sur de la Región de las Américas, fortalecer la vigilancia epidemiológica (incluyendo datos de salud materna y defectos congénitos) y entomológica, siendo esencial el diagnóstico de laboratorio para confirmar los casos, caracterizar el brote y monitorear las tendencias de la enfermedad. Por tratarse de un arbovirus emergente y poco identificado en las Américas, la detección de una muestra positiva y la confirmación de un caso requiere la utilización del Anexo 2 del RSI y su consecuente notificación a través de los canales establecidos del RSI. La OMS desaconseja aplicar ninguna restricción a los viajes o al comercio basándose en la información actual disponible sobre este evento.

