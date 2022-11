OMS, Un año desde la aparición de la variante del virus COVID-19 Omicron

Qué ha cambiado y por qué no ha habido una nueva variante de preocupación Fue el 26 de noviembre de 2021 que la OMS declaró que el mundo se enfrentaba a una nueva variante de preocupación: Omicron. Continuaría cambiando la trayectoria de la pandemia de COVID-19.

La evidencia emergente fue compartida rápidamente por científicos de Botswana, Hong Kong y Sudáfrica y discutida en una reunión especial del Grupo Asesor Técnico para la Evolución del Virus (TAG-VE) de la OMS. Los expertos en la reunión se preocuparon por la gran cantidad de mutaciones presentes en esta variante, que difería mucho de las otras variantes que se habían detectado hasta el momento. Los primeros datos mostraron la rápida propagación de Omicron en algunas provincias de Sudáfrica y un mayor riesgo de reinfección en comparación con las variantes que circulaban anteriormente. Apenas unas horas después, la OMS declaró esta nueva variante como una variante preocupante: estábamos lidiando con algo nuevo, algo diferente y algo para lo que el mundo tenía que prepararse rápidamente. El efecto Omicrón Omicron se identificó rápidamente como significativamente más transmisible que Delta, la variante anterior de preocupación. En 4 semanas, mientras la onda Omicron viajaba por todo el mundo, reemplazó a Delta como la variante dominante. Los países que hasta ahora habían tenido éxito en mantener a raya a la COVID-19 a través de medidas sociales y de salud pública ahora se encuentran en dificultades. Para las personas, el precio más alto lo pagaron aquellos que estaban en riesgo de contraer una enfermedad grave pero no estaban vacunados, y vimos un aumento de las hospitalizaciones y las muertes en varios lugares del mundo. Para marzo de 2022, la OMS y sus socios estiman que casi el 90% de la población mundial tenía anticuerpos contra el virus COVID-19, ya sea por vacunación o infección. Sin embargo, en general, esta nueva variante causó una enfermedad menos grave que Delta en promedio. Los científicos trabajaron para entender por qué esto era así. Una serie de factores probablemente jugaron un papel. Por ejemplo, el virus se replicaba de manera más eficiente en las vías respiratorias superiores y la inmunidad de la población había aumentado constantemente en todo el mundo debido a la vacunación y las infecciones. Si bien las vacunas redujeron el impacto de Omicron, ellas mismas se vieron afectadas: los estudios han demostrado que la efectividad de la vacuna contra infecciones, enfermedades, hospitalizaciones y muertes disminuyó (aunque a diferentes velocidades) con el tiempo. Sin embargo, la protección contra la hospitalización y la muerte se ha mantenido alta, evitando que mueran millones de personas. ¿La siguiente variante de preocupación? Desde la aparición de Omicron, el virus ha seguido evolucionando. Hoy en día, circulan más de 500 sublinajes de esta variante, pero ninguno ha sido designado como una nueva variante de preocupación. Hasta ahora, estos sublinajes de Omicron tienen mucho en común: todos son altamente transmisibles, se replican en el tracto respiratorio superior y tienden a causar enfermedades menos graves en comparación con las variantes anteriores de preocupación, y todos tienen mutaciones que los hacen escapar. inmunidad más fácilmente. Esto significa que son similares en su impacto sobre la salud pública y la respuesta que se necesita para enfrentarlos. Si el virus cambiara significativamente, como si una nueva variante causara una enfermedad más grave o si las vacunas ya no previnieran la enfermedad grave y la muerte, el mundo tendría que reconsiderar su respuesta. En ese caso, tendríamos una nueva variante de preocupación, y con ella, nuevas recomendaciones y estrategia de la OMS. La OMS, junto con científicos y profesionales de la salud pública de todo el mundo, continúa monitoreando las variantes circulantes en busca de signos de la próxima variante preocupante. Sin embargo, existe aprensión porque las pruebas y la secuenciación están disminuyendo a nivel mundial y las secuencias que están disponibles no son representativas a nivel mundial (la mayoría de las secuencias se comparten en países de altos ingresos). La OMS y sus socios también siguen preocupados porque la vigilancia en la interfaz humano-animal es limitada, de donde podría provenir la próxima variante de preocupación. Si bien puede ser difícil evitar que surja una nueva variante, la detección rápida y el intercambio de información significan que se puede minimizar su impacto en nuestras vidas. La OMS sigue agradecida con los profesionales de la salud pública de todo el mundo por su vigilancia continua del virus COVID-19 y el intercambio de secuencias y análisis. NP OMS